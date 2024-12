“Itala invasa dalla fogna, i versamenti arrivano fino a mare” VIDEO

I cittadini chiedono interventi. Il sindaco rassicura: "Nell'arco di qualche giorno dovremmo sistemare la situazione"

MESSINA – A Itala la situazione legata al sistema fognario sta degenerando. Da circa 40 giorni si registrano versamenti di liquami in diversi punti, allarmando i cittadini che segnalano: “I versamenti ci sono sempre stati, ma non come ultimamente. Le perdite sono in più punti del paese e, vicino ad una di esse, c’è un bar. Il proprietario sta subendo dei danni, nessuno vuole più sedersi per via del forte odore. Altri, invece, non posso nemmeno aprire le finestre di casa per via del forte odore. I versamenti arrivano fino a mare, questa è una emergenza igienico-sanitaria”.

“Siamo riusciti ad abbreviare i tempi”

Il sindaco Daniele Laudini rassicura i cittadini. “A causa del maltempo le pompe di sollevamento che trasportano i reflui al depuratore si sono danneggiate. Queste pompe non si trovano in commercio. Abbiamo contattato più di una azienda, anche nazionali, ma i tempi erano molto lunghi. Ma, siamo riusciti ad abbreviare i tempi con un’altra azienda che ci ha garantito la consegna in questi giorni. Nell’arco di qualche giorno dovremmo sistemare la situazione”.