"Italia Green" parla messinese, con Noemi David anche Marco Gervasi - Tempostretto

La giovane conduttrice ha ospitato un concittadino, il fondatore del progetto "Green Jobs Tree"

Messinesi e orgogliosi di esserlo. Nella puntata di sabato scorso di Italia Green – Viaggio nell’Italia sostenibile (in onda su Rai Due), Messina è stata rappresentata non da uno ma da due giovani talenti. La conduttrice Noemi David, ormai da tempo nel giro Rai e ora talento social del gruppo The Wom, in quota Mondadori, ha intervistato Marco Gervasi, classe ’96, economista energetico, campione italiano dell’iniziativa Yoth4climate (MASE e UNDP) e fondatore del progetto “Green Jobs Tree”. Progetto che porta avanti insieme ad un altro messinese Francesco Mondello ed alla European Youth Energy Network.

Noemi David ha subito sottolineato le origini di entrambi, aprendo la rubrica “We are green”, dedicata alle realtà che si occupano di sostenibilità a 360 gradi: “Ho con me un amico e un concittadino, come me di Messina, Marco Gervasi”. Poi il giovane, già ospite durante la scorsa estate della trasmissione “Noos” di Alberto Angela, in onda su Rai Uno, ha parlato della sua piattaforma, “la prima al mondo”, che si occupa di guidare i giovani a trovare il proprio green job.

Gervasi: “I green job hanno impatto positivo sul pianeta”

E cosa sono? Marco Gervasi ha spiegato: “Sono tutti quei lavori che hanno un impatto positivo sul pianeta. La mia piattaforma è la prima in Europa e mappa più di 150 lavori divisi in tre macrocategorie di impatto: l’ambiente naturale, quello costruito, e i servizi verdi”.

Poi un esempio: “Io sono un economista del settore energetico quindi ho un background economico, ma ho dovuto fare una specializzazione nel mondo dell’energia per svolgere la mia professione. Una delle competenze è ad esempio saper mappare e monitorare i prezzi dell’energia rinnovabile in Italia o in Europa”.

Il progetto, su cui Marco e altri giovani da tutta Europa stanno lavorando, si sta sviluppando nella categoria della transizione energetica. Il tutto sarà presentato in prima mondiale alla COP28 come bussola per i giovani nel mondo del lavoro della transizione ecologica ed energetica.