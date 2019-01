"Italia populista, dal qualunquismo a Grillo", il 15 la presentazione del libro di Tarchi

"Italia populista, dal qualunquismo a Beppe Grillo". Questo il titolo del volume del professore Marco Tarchi che verrà presentato a Messina, presso l'aula Buccisano del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Messina, in via Malpighi, martedì 15 gennaio alle ore 17:00. Ad aprire l'evento, organizzato da “Naxos Legge” in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università e le associazioni “Città Plurale” e “Morgana”, Fulvia Toscano direttore artistico di “Naxos Legge” e Andrea Cerra dell'Università di Catania, dove lunedì 14 Tarchi prenderà parte ad un incontro dibattito a più voci sul tema del populismo. A discutere del volume insieme all'autore il professor Dario Caroniti docente di Storia delle Dottrine Politiche dell'Università di Messina.