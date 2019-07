"Italoamericani", successo a Roma per la mostra del messinese Franco Maricchiolo - Tempostretto

Numerosa affluenza di pubblico presso il prestigioso Chiostro della Cisterna a Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati a Roma per la mostra “Italoamericani : Ambasciatori di Italianità” del fotografo messinese Franco Maricchiolo.

Un corposo lavoro, con circa 70 foto esposte, che vuol essere, come ha sottolineato l’autore all’inaugurazione della mostra: un “tributo all’Italianità”, non certamente un “inno all’emigrazione”.

27 viaggi negli Usa

Un reportage che nasce dalla grande e appassionata esperienza concretizzatasi nel corso di ben 27 viaggi effettuati dall’autore negli Stati Uniti dal 1998 ad oggi. Imponenti le tappe del suo lavoro realizzato incontrando grandi personalità di origine italiana, che con il loro impegno hanno dato tanto alla crescita sociale, culturale ed economica degli Stati Uniti d’America.

Numerose le celebrità raffigurate

Tantissimi i personaggi famosi fotografati: dall’ex Sindaco di NY Rudolph Giuliani al mitico pugile Jake La Motta, da Al Pacino a Martin Scorsese, da Robert de Niro a Francis Ford Coppola, passando per Tony Bennett, Liza Minnelli, Chick Corea e tantissimi altri, del mondo della cultura, dell’arte o dell’imprenditoria.

Evento ospitato dalla Camera dei Deputati

L’evento, ospitato dalla Camera dei Deputati, è stato moderato dal Cavaliere della Repubblica avv. Silvana Paratore. All’inaugurazione, a prendere la parola in apertura l’On. Matilde Siracusano. Il Deputato messinese ha sposato sin dall’inizio il progetto sull’italianità ed il senso di appartenenza al tricolore propostole da Maricchiolo, rendendosi promotrice dell’iniziativa.

Franco Maricchiolo e l’Onorevole Matilde Siracusano

Il “Sogno Americano”

A seguire l’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald che ha affermato che con la mostra Italo Americani, l’autore apre uno spaccato sulla comunità Italiana in America conducendoci ad incontrare le vite di ognuno, conoscendone i sacrifici e l’impegno, per raggiungere quel “Sogno Americano” che li rendeva orgogliosi, pur nel nuovo paese adottivo, della propria Patria d’origine. Frizzante l’intervento del Cav. Josephine A. Maietta, Presidente dell’Associazione ItaliAmerica negli Usa, che ha sottolineato come Franco Maricchiolo abbia sempre amato gli Italiani che vivono in America, e dedicando loro il suo reportage, è diventato in qualche modo anch’egli un grande “Ambasciatore d’Italianità”.

Molto seguito ed apprezzato anche l’intervento dell’On. Andrea Ruggieri che ha esordito sostenendo come le immagini della mostra presentano le storie di persone che hanno inseguito i loro sogni ed ambizioni realizzandoli in un grande paese come gli Stati Uniti, che offre opportunità a chiunque. Di origine americana l’On. Anna Grazia Calabria, intervenuta all’incontro, che ha affermato, essendo nata a New York, come non si debba dimenticare da Italiani di cercare l’America ogni giorno qui nella nostra Terra.

L’intervento di Urania Papatheu

La necessità di non abbandonare i connazionali in cerca di occupazione è stato il monito dell’On. Urania Papatheu. Tra gli ospiti illustri anche l’ex Ambasciatore presso le Nazioni Unite Francesco Paolo Fulci, illustre messinese e Presidente della Ferrero Italia. Fulci ha ricordato come nella sua lunga carriera diplomatica ha anche conosciuto il fotografo Maricchiolo ancor giovanissimo. Inoltre, ha anche raccontato vari aneddoti dei loro incontri a New York o a Washington, complimentandosi per aver creduto sino in fondo nel proprio sogno.

Il racconto dell’autore

Franco Maricchiolo nel suo intervento ha raccontato per ognuna delle foto esposte nella splendida location di Palazzo S. Macuto, aneddoti, indiscrezioni, notizie, curiosità e tanto altro. E ha dato inizio alla visita della mostra ringraziando, tra i presenti, alcune personalità da vero “red carpet”: gli attori Luca Barbareschi e le attrici Edy Angelillo, Anna Safroncik e Maria Grazia Cucinotta che da messinese ha rivolto con profondo orgoglio, un plauso al suo concittadino per il lavoro realizzato che aiuta a non dimenticare le eccellenze italiane e la sicilianità all’estero. Presente anche lo scrittore Massimo Benenato, figlio dell’indimenticato attore siciliano Franco Franchi.