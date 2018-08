De Luca: "Scuole chiuse fin quando non avremo esiti vulnerabilità sismica"

"Venerdì 31 agosto si svolgerà una riunione in Prefettura per scongiurare lo slittamento dell’inizio delle lezioni rispetto alla data prefissata del 12 settembre. Non revocherò la mia ordinanza di chiusura delle scuole fino a quando non avremo le risultanze della vulnerabilità sismica di tutti i nostri plessi scolastici". Sono le cosiddette schede Aedes, per il cui avvio è stata individuata la città di Messina. Così, dopo il confronto di ieri con la prefetta Maria Carmela Librizzi, il sindaco Cateno De Luca, che ha poi scritto al dirigente della Protezione Civile regionale, Calogero Foti, chiedendo "il calendario delle attività da effettuare nei 108 plessi scolastici comunali e nei 65 della Città Metropolitana".

Per quanto riguarda le sanzioni previste dalle normative antincendio e antisismiche, invece, si attende l'approvazione prevista dal "Mille proroghe", presumibilmente entro il 25 settembre, in discussione alla Camera dei deputati.

De Luca ha convocato tutti i sindaci, i dirigenti scolastici ed il responsabile del Provveditorato degli studi di Messina per una riunione operativa lunedì 3 settembre a Palazzo dei Leoni. "Le ordinanze di chiusura - ha ribadito - saranno revocate esclusivamente a seguito delle risultanze delle schede Aedes e dell'approvazione della proroga prevista dal 'Mille proroghe'".