Jack Costanzo e Maria Pia Favasuli verso il Tim Music Awards. E suoneranno anche a Milano - Tempostretto

Penultima fase di selezione per i due messinesi, ora a caccia di preferenze del pubblico per coronare il sogno di cantare e suonare all'Arena di Verona

MESSINA – Giacomo “Jack” Costanzo e Maria Pia Favasuli sognano l’Arena di Verona. Il progetto musicale dei due messinesi, cantautore lui e musicista/arrangiatrice lei, supera i confini dello Stretto e da Messina vola verso Milano e, appunto, Verona. I due giovani musicisti hanno superato diverse fasi di selezione per partecipare al Tim Music Awards del prossimo 14 settembre all’Arena, ma mancano ancora gli ultimi passi. Jack e Maria Pia sono arrivati alla penultima fase, quella del voto del pubblico, che rappresenta il 25 per cento del punteggio totale e per sostenerli c’è tempo fino al 23 agosto. Basterà selezionarli cercando “JACK” sul sito ufficiale (qui il link) ed esprimere la propria preferenza per aiutarli a coronare un piccolo grande sogno.

Intanto l’11 settembre saranno a Milano, per suonare alla finale di un concorso Feltrinelli/Radio Italia, di fronte al direttore della celebre radio, Antonio Vandoni. Un altro passo importante per la loro carriera, che si proietta oltre i confini messinesi. A Milano suoneranno il singolo “Io mi fermo qui”, mentre la canzone candidata per Verona è “Veleno”, brano in uscita proprio in questi giorni.

