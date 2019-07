John Legend in concerto domani a Taormina - Tempostretto

Si terrà giovedì 25 luglio, al Teatro Antico di Taormina, il concerto di John Legend, unica esibizione Europea.

Lo show è prodotto dalla società americana Dream Loud. A presentarlo il suo Amministratore Delegato, Marco Bosco, già Direttore Creativo per gli spettacoli di 4Ever. Al suo fianco l’influencer, imprenditrice e modella Taylor Mega.



L’artista si esibirà in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia insieme all’orchestra sinfonica, “The Independence Orchestra” composta da 100 elementi. L’artista statunitense, vincitore Oscar, Emmy, Tony, Golden Globe e 10 volte Grammy Award, è il compositore di alcune tra le più belle canzoni d’amore degli ultimi anni.

Le dichiarazioni dell’artista e del presentatore



“E’ un’emozione straordinaria, trovarsi in uno dei luoghi più affascinanti al mondo” ha dichiarato John Legend. “Sto apprezzando il fascino dei luoghi, in un teatro di millenaria tradizione”.

“Un appuntamento unico, che unisce il rapporto Italia Usa nella valorizzazione artistica” ha spiegato poi Marco Bosco. “Il nostro obiettivo è unire la musica al ricco patrimonio artistico italiano, conosciuto in tutto il mondo. L’autenticità di John Legend possiede qualità senza tempo, un magico connubio per unire passato, presente e futuro in uno storico evento.”