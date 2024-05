Jsl Women, contro il Lecce per centrare le Semifinali Nazionali

Under 19 - Dopo il pareggio dell'andata, la squadra nero-verde proverà ad entrare tra le prime quattro realtà italiane della categoria

BROLO – Cresce l’attesa della JSL Women per la partita di ritorno contro il Lecce, che metterà in palio l’ambito “pass” per semifinale nazionale Under 19 di calcio femminile.

L’importante sfida si disputerà sabato 1 giugno con inizio alle ore 15.30 sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo. Dopo il pareggio (1-1) dell’andata, la squadra nero-verde intende bissare la brillante prestazione fornita in Salento per entrare tra le migliori quattro realtà italiane della categoria.

Mister Palmeri: “Sfruttare le occasioni che avremo”

“Nella prima gara siamo andati oltre le previsioni. Tante sono state le cose positive fatte dalle ragazze – ha dichiarato il tecnico Marco Palmeri alla vigilia del match. Non era facile esprimerci ad alto livello contro avversarie di qualità, che, in buona parte, hanno già maturato preziose esperienze in serie C. Abbiamo avuto un ottimo approccio, mostrando subito in campo la giusta mentalità, e siamo stati bravi in entrambe le fasi: difensiva e offensiva”.

Il tecnico della Jsl Women, Marco Palmeri

“Adesso conosciamo meglio il Lecce – prosegue Palmeri. Stesso discorso vale anche per loro nei nostri confronti. Dovremo essere in grado di ripeterci, sfruttare le occasioni che avremo, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Al di là di come andrà il confronto, siamo orgogliosi di giocare per il secondo anno di fila, davanti ai nostri sostenitori, una sfida di prestigio contro una rivale di assoluto valore, di categoria superiore e che rappresenta una grande città come Lecce. Cercheremo di onorare al massimo l’impegno per continuare a sognare”.

Articoli correlati