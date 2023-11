Jsl Women in casa contro Palermo, Jsl Girls a San Gregorio - Tempostretto

La prima squadra impegnata in casa quest'oggi, mentre per la seconda, fuori classifica, impegno domenica a contro l'Alpha Sport

BROLO – Le squadre femminili di calcio della Junior Sport Lab si apprestano a vivere un altro intenso weekend agonistico. Nella 3ª giornata del campionato regionale di Eccellenza, toccherà oggi con inizio alle ore 15.00 alla Junior Sport Lab Women guidata in panchina da Marco Palmeri affrontare, allo stadio Comunale di Brolo, il Palermo, formazione fuori classifica, ma dalle elevate qualità tecniche.

“Giocheremo contro una rivale che difende i colori di un club professionistico e può contare su una rosa ampia – ha presentato, così, il match Erika Carollo, ruolo difensore e nativa proprio di Palermo -. Loro verranno a Brolo per dimostrare ciò che sono capaci di fare, ma noi siamo concentrate, come sempre, e stimolate al punto giusto. Personalmente spero di iniziare la gara al cento per cento e di essere in perfetta sintonia con le compagne”. Avete avuto un brillante avvio di stagione, cos’è cambiato rispetto al passato? “Siamo state subito pronte e ciò è molto positivo, perché ci permette di lavorare con il morale alto su quegli aspetti che dobbiamo migliorare”. Domenica pomeriggio la JSL Girls allenata da Alessio Giuffrè si recherà sul campo dell’Alpha Sport San Gregorio. Arbitreranno gli incontri rispettivamente i signori Giuseppe Schillaci di Palermo e Matteo Triscali di Catania.

Ecco, infine, il programma della 3^ giornata di Eccellenza.

Girone A: Giovanile Rocca-Vigor Montelepre; JSL Women-Palermo; Marsala-Sport Palermo.

Girone B: Alpha Sport San Gregorio-JSL Girls; Cr Scicli-Vittoria Fc; SSD Unime-Siracusa.