Jsl Women, tre calciatrici convocate nella rappresentativa siciliana - Tempostretto

Arianna Colandrea, Violante Parisi Raymo e Francesca Di Leo hanno partecipato al "Torneo Più 15". Palmeri: "Esperienza entusiasmante e formativa"

Le calciatrici della Jsl Women Arianna Colandrea, Violante Parisi Raymo e Francesca Di Leo hanno fatto parte della rappresentativa siciliana al “Torneo Più 15”, che si è svolto presso il Centro Sportivo “Real Trezzano” di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, dove la squadra della Trinacria ha disputato due partite della fase preliminare contro le coetanee di Taurinense e Ticino. Di Leo, tra le prime tesserate della Junior Sport Lab Women, e Parisi Raymo, rispettivamente centrocampista e portiere, sono nate nel 2009, mentre Colandrea, pure lei centrocampista, è di qualche mese più grande rispetto alle due compagne.

“È stata per le ragazze un’esperienza entusiasmante e formativa sia dal punto di vista sportivo che personale – dichiara Marco Palmeri, responsabile tecnico dell’attività agonistica neroverde -. Hanno avuto l’opportunità di viaggiare per confrontarsi con le pari-età dei club professionistici più noti in Italia. La società è orgogliosa di questa occasione data alle ragazze, che rappresenta un altro prestigioso segnale, indicante che il percorso intrapreso dalla società è quello giusto, avendo come obiettivo proprio la crescita delle atlete per portarle a raggiungere il proprio massimo.

I numeri dell’Under 15 nel triennio premiano il nostro lavoro, come confermano le 16 convocazioni per le selezioni territoriali, tramutatesi in 12 “chiamate” nei gruppi delle rappresentative che hanno poi preso parte alle manifestazioni nazionali. C’è da lavorare, comunque, molto – conclude Palmeri – per aumentare la competitività dell’intero movimento giovanile siciliano femminile rispetto ad altre realtà, che sono inevitabilmente avanti, anche perché giocano un numero maggiore di gare e con un elevato tasso qualitativo”.

