Judo. Elios Manzi fa suo il  Grand Slam di Abu Dhabi - Tempostretto

Si tratta del primo trionfo in carriera

Al Grand Slam di Abu Dhabi, quartultima tappa stagionale del World Tour di judo, Elios Manzi è oro. E’ stato autore di un percorso perfetto.

Ha regolato nell’ordine l’egiziano Nawar Awad, l’ostico francese Reda Seddouki (dopo quasi 6 minuti supplementari), il sorprendente ecuadoriano Lenin Preciado, il kazako Yesset Kuanov e nell’atto conclusivo il serbo Strahinja Buncic con un doppio waza-ari micidiale in poco più di tre minuti.

Si tratta del primo trionfo in carriera in un Grand Slam per il 26enne siciliano, protagonista di un 2022 estremamente positivo in cui si è messo al collo anche un bronzo europeo.