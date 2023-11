Junior Sport Lab, buon weekend in Eccellenza femminile per le due squadre - Tempostretto

La squadra maggiore, Jsl Women, ha pareggiato 1-1. Successo per 5-3 invece delle Jsl Girls contro San Gregorio

BROLO – Le squadre della Junior Sport Lab hanno conquistato 4 punti “virtuali” nel campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Entrambe le partite che hanno viste impegnate le giocatrici neroverdi erano, infatti, ininfluenti ai fini della graduatoria.

La Jsl Women allenata da Marco Palmeri ha pareggiato 1 a 1 contro il forte Palermo sul sintetico del Comunale di Brolo. Dopo alcune azioni pericolose sui due fronti, Ylenia Cicirello sblocca il punteggio con un delizioso tocco da sotto ad eludere l’uscita bassa dell’estremo difensore. Nella ripresa, le ospiti riequilibrano subito la situazione. Le squadre si allungano e fioccano le verticalizzazioni, ma il risultato non cambia per la bravura dei portieri; in particolare quello rosanero si rende protagonista di almeno tre prodigiosi interventi.

Successo esterno (5-3), invece, della Jsl Girls contro l’Alpha Sport San Gregorio, propiziato dalle doppiette di Saraò (nell’immagine in evidenza, ndr) e Merlino e dal centro di Muschio. Grande il carattere mostrato dalle ragazze guidate in panchina da Alessio Giuffrè, che si sono meritatamente imposte in rimonta.

Risultati e classifiche

Girone A: JSL Women-Palermo 1-1; Marsala-Sport Palermo 9-0; Giovanile Rocca-Vigor Montelepre 8-1, Classifica: Palermo 7* Giovanile Rocca 5; Marsala e JSL Women 4; Vigor Montelepre 3; Sport Palermo 0. Prossimo turno: Marsala-Vigor Montelepre; Palermo-Giovanile Rocca; Sport Palermo-Jsl Women.

Girone B: Scicli-Vittoria Fc 3-0; SSD Unime-Siracusa 0-2; Alpha Sport-JSL Girls 3-5. Classifica: Siracusa 9; Scicli e JSL Girls* 6; Ssd Unime 3; Vittoria Fc e Alpha Sport San Gregorio 0. Prossimo turno: Scicli-JSL Girls; Siracusa-Alpha Sport San Gregorio; Vittoria Fc-SSD Unime. *squadre f.c.

