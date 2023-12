Junior Sport Lab, inizia il girone di ritorno. Impegnate Girls e Women nel weekend - Tempostretto

Oggi in campo le Jsl Girls in casa contro l'Unime, domenica invece trasferta della Jsl Women contro la Vigor Montelepre

BROLO – Completato il fatidico “giro di boa”, il campionato regionale di Eccellenza calcio femminile proporrà, nel weekend, la prima tornata di partite del girone di ritorno della regular season. La JSL Women guidata in panchina da Marco Palmeri affronterà domenica 3 dicembre (inizio ore 10.30) in trasferta la Vigor Montelepre da imbattuta capolista.

“Fin qui ci siamo comportate molto bene, come conferma la nostra posizione in classifica – ha dichiarato, in settimana, l’attaccante Elena Saraò -. Abbiamo obiettivi precisi da centrare e lavorato su determinati principi, che proveremo a migliorare ulteriormente nelle prossime gare. Ci stiamo confrontando con avversarie valide ed adesso il quadro dei valori tecnici complessivi è abbastanza delineato”. Hai potuto testare direttamente la bontà del “progetto JSL Girls”, che idea ti sei fatta? “È stato pensato e sviluppato per fare crescere sportivamente le calciatrici più piccole d’età, dando loro una preziosa opportunità. Le ragazze, come me, che fanno parte della squadra “maggiore”, sono responsabilizzate e fiere di poter fornire il loro contributo, affiancando le giovanissime in questo percorso”.

L’impegno delle Jsl Girls

La JSL Girls allenata da Alessio Giuffrè ospiterà domani (sabato 2 dicembre”, ndr), al Comunale di Brolo, la SSD Unime; l’incontro comincerà alle 18.30. Arbitreranno i match i signori Davide Cicchirillo di Palermo (JSL Women) e Francesco Gringeri di Messina (JSL Girls).

Programma partite 6^ giornata: Girone A: Palermo-Sport Palermo; Vigor Montelepre-JSL Women; Giovanile Rocca-Marsala. Girone B: JSL Girls-SSD Unime; Alpha Sport San Gregorio-Cr Scicli; Siracusa-Vittoria Fc.