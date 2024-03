Juve Stabia – Messina. Modica: “Peggior partita nostra negli ultimi due mesi”

Il tecnico siciliano nel posto partita: "Recentemente mancava il risultato non la prestazione. Io mi assumo le responsabilità, ma anche i giocatori devono"

CASTELLAMMARE DI STABIA – Il Messina in stagione non aveva ancora perso subendo quattro reti, la sconfitta più larga della stagione affievolita dalla rete di Luciani nella ripresa, anche se arriva da una situazione un po’ fortunosa. Mister Modica, che aveva perso Civilleri nella rifinitura, già nei primi minuti di partita deve fare a meno di due pedine a utilizzare due cambi forzatamente, ad inizio ripresa cambia modulo rivoltando l’attacco, probabilmente qualcuno non gli è piaciuto e ha voluto mandare un segnale. L’assenza di Manetta in difesa si fa sentire con la difesa che è sembrata troppo leggera, disattenta e poco “cattiva”.

Modica: “Mi assumo responsabilità e chiedo scusa”

“Per me la sconfitta di oggi è il calcio, sono risultati e sui risultati negativi giustamente ci sono tutti i commenti – così mister Giacomo Modica dalla sala stampa del ‘Romeo Menti’ nel post partita – Noi oggi abbiamo fatto la partita peggiore negli ultimi due mesi, una squadra che deve raggiungere l’obiettivo deve avere un approccio diverso. Complimenti alla Juve Stabia che se è prima non è un caso. Demerito nostro, soprattutto mio, che non sono stato in grado di far capire l’importanza della sfida. Venivamo da risultati negativi ma non prestazioni negative, penso al Foggia che nonostante la sconfitta la squadra è stata chiamata sotto la curva. Oggi abbiamo perso meritatamente senza episodi sui gol, mi dispiace per i tifosi che hanno fatto un viaggio lunghissimo e personalmente chiedo scusa”.

“Il campionato nostro non è finito – prosegue mister Modica parlando delle prossime partite – dobbiamo cercare di prendere i punti per la salvezza e se ci fosse stata la possibilità ci saremmo divertiti ma ormai servono solo i punti per salvarsi e basta. Per chi pensa di aver raggiunto obiettivi personali e non consoni al progetto di squadra e di gruppo dico che farò altre valutazioni e scelte, in futuro. Io mi assumo tutte le responsabilità ma i protagonisti che devono prendersi le loro responsabilità sono i giocatori. Ci restano due partite in casa e due fuori e dobbiamo prendere i punti necessari per chiudere il nostro campionato”.

