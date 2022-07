"Kairos": più di 400 alunni impegnati in progetto Lions sull'inclusione FOTO - Tempostretto

L'iniziativa ha coinvolto la Direzione Didattica di S. Teresa e gli Istituti Comprensivi di Alì Terme e S. Teresa

S. TERESA – Un progetto di largo respiro “Kairòs – Integrazione al contrario”, proposto dal Lions e Leo Club di S.Teresa di Riva, svoltosi nell’anno scolastico appena concluso nella Direzione Didattica di S. Teresa di Riva, e negli Istituti Comprensivi di Alì Terme e di S. Teresa di Riva. Il progetto, nel quale sono stati coinvolti oltre 400 alunni di 30 classi tra primaria e secondaria prevedeva un percorso formativo di grande attualità, quello della inclusione e, attraverso una serie di attività e di sperimentazioni per la comprensione e l’accettazione della diversità.

Giochi e ed esercizi in cui gli alunni si mettevano nei panni del “diverso” sperimentando le problematicità, ma nel contempo valorizzando le qualità possedute; anche valorizzare i ruoli all’interno di una società armoniosa, come quella delle api nell’alveare, oppure collaudando una progettazione partecipata per stimolare il senso di responsabilità, di cooperazione, di condivisione e, conseguentemente, di appartenenza.

Tanto l’entusiasmo da parte degli alunni che hanno partecipato alle attività producendo tutta una serie di interessanti e originali elaborati individuali e di gruppo: libretti, disegni, cartelloni, conoscenza del braille, performance teatrali e musicali, traduzioni di storie, ma soprattutto tanti video che possono esser visionati sulla pagina di Facebook di “Amici di Lions Kairos”.

Gli incontri conclusivi e la consegna degli attestati

Il presidente del Lions Club di S. Teresa di Riva, Carmela Maria Lipari, e il Presidente del Leo Club, Dario Sparacino, negli incontri conclusivi dei vari plessi scolastici, durante i quali sono stati consegnati attestati e gadget, hanno espresso profonda soddisfazione del successo ottenuto, e hanno ringraziato nelle persone dei dirigenti e dei referenti degli istituti scolastici partecipanti: Maria Grazia D’Amico e la docente Flavia Briguglio per la Direzione Didattica di S. Teresa di Riva, (13 classi di 2° e 3° elementare); Maria Elena Carbone e le docenti Rosa Cannistrà e Melina Briguglio dell’I.C. di Alì Terme (7 classi dei plessi di Alì, Alì Terme, Nizza di Sicilia e Fiumedinisi); Enza Interdonato e le docenti Sandra Maccarrone, Domenica Crupi, Linda Cigala e Rosanna Palella dell’I.C. di S. Teresa di Riva (10 classi dei plessi di Antillo, Savoca, S. Alessio Siculo e S. Teresa di Riva).

Il referente Lion per i rapporti con le scuole, Massimo Caminiti, ha voluto evidenziare come la riuscita dei progetti e l’ottima qualità dei risultati, sono dovuti, soprattutto, alla professionalità e all’impegno quotidiano dei docenti; ha pure comunicato come la Sicilia si sia attestata al primo posto nel service Lion “Kairos” per numero di partecipanti, grazie alla instancabile responsabile nazionale Emanuela Candia e all’attento coordinamento regionale di Mario Palmisciano con tutti i componenti siciliani.