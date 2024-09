Kalashnikov clandestino scoperto dai cani dell’Arma, libero 52enne di Nizza di Sicilia

Il giudice lo ha scarcerato dopo l'interrogatorio di garanzia. Nel deposito i Carabinieri avevano trovato un'arma d'assalto clandestina

Torna a casa dopo l’interrogatorio il 52enne di Nizza di Sicilia arrestato dai Carabinieri dopo la scoperta di un fucile d’assalto in casa sua. Il giudice per le indagini preliminari dopo il faccia a faccia ha accolto l’istanza del difensore, l’avvocato Giovanni Villari, e lo ha scarcerato. L’uomo è ora ai domiciliari.

Il blitz è scattato qualche giorno fa, confermando i sospetti dei militari della stazione di Roccalumera e del Nucleo Cinofili di Nicolosi. In un deposito nella disponibilità del 52enne, che ha qualche precedente, il fiuto dei cani dell’Arma ha puntato, in mezzo alle cianfrusaglie, un involucro contenente un fucile calibro 7.65 non dichiarato, col caricatore vuoto. L’arma è ora alle analisi dei Ris.