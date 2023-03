Karate, i messinesi Freni e Pavone conquistano due medaglie internazionali - Tempostretto

All'Aia nel campionato europeo Full Contact Vincenzo Freni è terzo nella categoria -70 kg, mentre Gabriele Pavone secondo tra gli Esordienti -65 kg

A rappresentare la città di Messina al 31° Campionato Europeo di Karate Full Contact c’erano anche due atleti dell’Honbu Dojo Kenpokai d’Italia, Vincenzo Freni e Gabriele Pavone. La prova si è svolta allo Sporting Hall Laan Van Poot dell’Aia, nei Paesi Bassi, dove oltre 150 atleti si sono affrontati in quello che per gli addetti ai lavori è definito come il torneo più duro in Europa e uno dei tornei più duri del mondo.

Le medaglie messinesi

La rappresentativa italiana era composta da selezionati atleti delle tre Regioni Lombardia, Toscana e Sicilia. Tra questi ultimi, i messinesi dell’Honbu Dojo Kenpokai d’Italia Vincenzo Freni, che conquista il 3° posto della cat. Seniores -70 kg e Gabriele Pavone, sebbene alla sua prima esperienza sul ring, conquista un ottimo 2° posto nella cat. Esordienti -65 kg. Per entrambi un pizzico di rammarico, visto che i due atleti non hanno perso ai punti ma soltanto per Hantei (giudizio arbitrale).

È comunque soddisfazione per gli atleti dell’Honbu Dojo Kenpokai d’ Italia, guidato dal Resp. Tecnico Nazionale per il Karate Kenpokai, Shihan Ibo, 8° Dan di Karate Tradizionale e Full Contact che dal 1991 guida il Dojo peloritano di Ganzirri. Nel forte team Italiano, i toscani Juri Villani e Marco Vegni, hanno vinto il Titolo nelle cat. Veterani -75 kg. e Seniores -75 kg. Mentre l’atleta lombardo Sebastian Linde si è imposto nella cat. Juniores -70 kg.

31° Campionato Europeo di Karate Full Contact

Il torneo che si svolge sul ring a mani e piedi nudi, privi di protezioni, è stato organizzato dal Kamakura Dojo, Tempio del Karate Full Contact continentale, guidato da quello che rappresenta l’icona in Europa del Karate a Contatto Pieno, Kancho Gerard Gordeau, famoso per essere salito sul ring con importanti personaggi del Wrestling e della Boxe, come Classius Clay (Mohamed Alí) ed il gigantesco Teila Tuli (sconfitto in soli 26 secondi di combattimento), unitamente al Presidente Mondiale della Wkko – International (World Kenpokai-Kan Karate Organization, Renshi Robert Peaples ed il Resp. Europei per il Karate Shidokan, Sensei Sem Ceniol, si è svolto sotto l’insegna della International Budokai Federation, la Federazione Internazionale che annovera gli Stili Ufficiali di Karate a Contatto pieno, proprio come il Kyokushin, il Kenpokai e lo Shindokai (ma non solo).