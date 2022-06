Kart, a Messina il quarto appuntamento del campionato regionale Asi - Tempostretto

L'evento organizzato dal Karting Club Messina prenderà il via alle ore 15:30 di sabato: operazioni preliminari, qualifiche e gara

MESSINA – I motori tornano a ruggire al Kartodromo di Messina. Si svolgerà domani, sabato 18 giugno, la 2H Endurance, quarto appuntamento valevole per il Campionato Regionale Asi – Sws Endurance 2022, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, sito in via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”.

A comandare la classifica generale del campionato, dopo le tre prove già andate in scena rispettivamente il 30 gennaio, il 13 marzo e 10 aprile, c’è il Gattopardo a quota 2006 punti con scarto. Pietro Grima e Fabrizio Anello la coppia di piloti iscritti del Gattopardo che sabato proverà a difendere il primato in graduatoria.

Il programma

Per la gara a squadre di sabato il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 15:30. Sono previste alle 16:30 le qualifiche della durata di 10’ che determineranno la griglia di partenza. A seguire prenderà il via la gara di 2H Endurance (senso di pista antiorario), con i team composti ciascuno da due piloti pronti ad alternarsi alla guida dandosi il cambio ogni mezz’ora. Dieci i punti di bonus in palio per questa prova. Al termine verranno premiate le prime tre squadre di ogni categoria: F1 (Pro), F2 (Amatori), F3 (Esordienti). Premi speciali attribuiti, inoltre, per pole position e “best lap”.

Gli iscritti

La battaglia per il vertice è infatti accesissima tra le squadre appartenenti alla categoria F1. Ad una distanza minima dalla vetta, secondo con 2000 punti con scarto, si trova il Dammuso Dad&Son. In terza posizione l’Exced Oil CKC (1816 punti), quarto il K.F.P. R.T. (1770), quinto l’Apulia RT (1732). L’Elite K.F.P. sesto a 1518, poi Trinacria R.T. (1361). Per la categoria F2 attualmente nell’ordine The Drifters (1243), Modest Drivers (1101) e L.M. R.T. (1037). Nella categoria F3, infine, spiccano Academy K.F.P. (669), SunBeam RT2 (474) e PeddaRoti (368).