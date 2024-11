Kart, a Messina il settimo appuntamento Sprint con 39 piloti iscritti

Ci saranno punti decisivi in palio per il titolo, in vista dell’epilogo fissato in calendario il 21 dicembre

MESSINA – Settimo appuntamento del Campionato Sprint Sws 2024 al Kartodromo di Messina. Oggi, sabato 23 novembre, si accenderanno i motori per la penultima prova stagionale con la specialità individuale organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Briefing per i partecipanti fissato alle ore 14:30 nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Pura adrenalina, sano spirito sportivo, sorpassi incredibili: assoluto spettacolo per il pubblico ed emozioni garantite fino alla bandiera a scacchi. Punti decisivi in palio per il titolo, in vista dell’epilogo fissato in calendario il 21 dicembre.

Gli iscritti e il programma

Sono complessivamente 39 (9 per la F1, 8 per la F2, 22 nella F3) i piloti iscritti, da suddividere in due batterie separate. Dopo il sorteggio dei kart, via con il consueto format di Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza. La pit, da regolamento, resterà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni dei giudici, avvalendosi dell’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi tramite le riprese video. Al termine dell’evento si svolgeranno le premiazioni sul podio dei primi tre classificati delle categorie F1, F2 e F3. Riconoscimenti per “best lap” assoluto della manifestazione e pole position. In base al sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti verrà calcolata questa volta al 115%.

Le classifiche del campionato Sprint Sws 2024

A guidare la classifica F1 del Campionato Sprint SWS 2024 è Valentino Fusco con 10407 punti, grande protagonista della stagione. Secondo Lorenzo Tappa a 9768, terzo Davide Campione (9520), poi Antonio Minutoli (8462), Mario Barbaro (8437), Andrea Alberti (8264), Riccardo Bartolotta (7474), Riccardo Irrera (6324), Sara La Fauci (6113), Luigi Pizzuti (5760). Alessandro Maggio è leader nella F2 con 11388 punti, seguito da Antonio Fichera (10041), Federico Scimone (9940), Antonio Bartolotta (9408), Giuseppe Scardina (8885), Alice Di Bella (7986), Vincenzo Pino (7758). Nella F3 Simone Bongiorno è il dominatore assoluto con 10831 punti, davanti a Onofrio Balastro (9943), Andrea Brusca (9886), Nicola Anastasi (9708), Nico Currò (8601), Alberto Cataldo (6443), Gabriele Pisasale (5911), Andrea Cardile (5890), Massimiliano D’Angelo (5554).

