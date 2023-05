Kart. Il circuito di Messina ospita la "24h Wek", una corsa che durerà un giorno - Tempostretto

La partenza sabato a mezzogiorno, la bandiera a scacchi 24 ore dopo. Diciannove team iscritti nelle categoria F1, F2 e F3

MESSINA – Il conto alla rovescia sta per terminare e tutto è pronto al Kartodromo di Messina per ospitare l’attesa ’24h Wek’, la gara si svolgerà tra sabato 27 e domenica 28 maggio organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Un fine settimana carico di adrenalina per lo spettacolare appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo. Al termine della 24H Wek di Messina verranno premiate le prime tre squadre classificate per ogni categoria e i team che hanno ottenuto la pole position e il best lap assoluto della manifestazione

Diciannove i team iscritti all’evento suddivisi tra le varie categorie (F1, F2, F3), provenienti anche dall’estero, pronti a sfidarsi in pista per contendersi la vittoria finale. Saranno rappresentate Francia (Fjk), Svizzera (Eiriz Pro e Eiriz Sport), Belgio (Bluestar) e Bulgaria (LDM Kart RT). E poi, tra gli italiani, Dammuso Dad&Son, trionfatore nella 24H Wek di Messina di un anno fa, Gattopardo, MRT Pro, Apulia, Roma Caput Karting, Apulia KFP, Next Generation Team, Team Lucania, Rabbit R.T, ESO 1, ESO 2, AM Karting E.T., Apulia Academy, MRT Evo.

“Quest’anno abbiamo compiuto un bel passo in avanti – spiega il responsabile Duilio Petrullo – raggiungendo un ottimo numero di partecipanti. Sono 19 le squadre iscritte, alcune delle quali molto importanti provenienti dall’estero. Basti pensare che la svizzera Eiriz ha vinto l’ultima gara in Slovacchia e sarà presente qui con due team a questa tappa del Wek. Tre giungeranno inoltre dalla Puglia ed una dal Lazio. Spero di assistere ad una gara combattuta, tenendo conto anche delle squadre siciliane, con l’obiettivo per tutti di vincere questa 24H di Messina. Voglio ringraziare il partner Race Facer per il grandissimo lavoro svolto con il software, i meccanici, i commissari e tutti quelli che collaborano con il Kartodromo. Confido di vedere un bel pubblico presente sugli spalti sabato e domenica”.

Il programma della “24h Wek”

La partenza della più importante prova Endurance verrà data alle 12 di sabato, con arrivo, 24 ore più tardi, alle 12 di domenica. Previste sabato mattina, dopo il briefing iniziale e il sorteggio dei kart, le prove libere della durata di 50’, a seguire le qualifiche di 10’ per determinare la griglia e procedere al via della gara vera e propria della durata di 24 ore, riservata a squadre composte da 3 a 8 piloti, che promette di tenere tutti col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi.

La durata massima di ogni stint è pari a 65 minuti. Il “technical change” si effettuerà a partire dalla dodicesima ora di gara, con un’ora a disposizione. La pit sarà chiusa per i primi 5’ e per gli ultimi 10’. Il cambio kart è obbligatorio nei Quick Change. Grazie alla collaborazione col partner Race Facer, visitando il sito www.kartingclubmessina.it, sarà disponibile un nuovissimo live timing che aiuterà i team e gli spettatori a seguire la gara con info completissime in tempo reale, disponendo anche le comparazioni in base al numero di pit osservati dalle varie squadre.

