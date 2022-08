Kart. Il Team Apulia Vince la 2H Endurance a Messina - Tempostretto

Sono stati Valentino Fusco e Sara La Fauci a festeggiare la vittoria al kartodromo di Messina. Secondo posto per Mrt Pro, Gattopardo chiude il podio

MESSINA – Al termine di una gara da applausi il team Apulia si è aggiudicato l’entusiasmante 2H Endurance andata in scena venerdì 29 luglio, in notturna, al Kartodromo di Messina. Ricca di emozioni la quinta prova del Campionato Regionale Asi – Sws Endurance 2022, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

A trionfare è stata la squadra composta da Valentino Fusco e Sara La Fauci al termine dei 157 giri percorsi in senso di pista orario nel tempo totale di 2:00:01.441. L’abbraccio finale tra i due, che si sono alternati alla conduzione, l’immagine di copertina di una serata nella quale hanno prevalso il sano spirito agonistico ed il grande fair play tra tutti i piloti impegnati.

I risultati della 2H Endurance

Fusco ha messo a segno anche la pole position (38.351), ottenuta nelle qualifiche della durata di 10’ e il “best lap” (38.333), a coronamento di una prestazione praticamente perfetta. Non è stato però affatto semplice battere la concorrenza del team Mrt Pro (Andrea Alberti-Giovanni Rizzo) che, dopo essere scattato dal secondo posto della griglia di partenza, ha brillato in gara, trovandosi al comando a metà prova e resistendo poi, ultimati i 6 pit stop, fino a 3’ dalla conclusione, quando Apulia è riuscito a riprendersi il primo posto ed ha portato a compimento l’opera, esultando al traguardo allo sventolare della bandiera a scacchi. Mrt Pro ha chiuso con un gap di 1.546. Terzo Gattopardo (Pietro Grima in coppia con Claudio Greco, mentre era indisponibile Fabrizio Anello) a 16.632, che ha conquistato punti utili a rafforzare il primato in classifica generale. Quarto posto nella categoria F1 (Pro) per Trinacria R.T. (Tappa-Garufi) a 36.626.

Risultati delle categorie minori

Nella F2 (Amatori) ha brindato al successo The Drifters (Barbaro-Miduri) imponendosi in 151 giri. Modest Drivers (Romano-Cucinotta) secondo a 6.185, terzo LM R.T. (Minutoli- Talluto). Nella categoria F3 (Esordienti) la vittoria è stata centrata da Maiden MRT (Villa- Scimone) in 151 giri. Academy KFP (Barrile-Pittella) secondo a 7.460, EVO Mrt (Maggio- Cesareo) terzo. In totale sono state 14 le squadre al via, con presenze anche da Bolzano (Gabriel Demetz del Team Predator). Le premiazioni dei primi tre di ciascuna categoria, tra coppe e targhe, hanno fatto calare il sipario sull’evento. Dopo la pausa estiva il nuovo appuntamento in calendario è fissato con la 2H Endurance in programma sabato 17 settembre.

