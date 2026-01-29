 Demolizioni ex Silos e Casa del Portuale: ancora tutto fermo VIDEO

Demolizioni ex Silos e Casa del Portuale: ancora tutto fermo VIDEO

Silvia De Domenico

Demolizioni ex Silos e Casa del Portuale: ancora tutto fermo VIDEO

giovedì 29 Gennaio 2026 - 13:00

Intoppi burocratici nell'area "ex I-Hub". "Contiamo di risolvere a giorni e iniziare la prossima settimana"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora tutto fermo nell’area “ex I-Hub“. Le demolizioni annunciate ad ottobre non sono mai iniziate. Ex Silos Granai e Casa del Portuale sono ancora in piedi.

ex silos ancora tutto fermo

“Intoppi burocratici”

“Intoppi burocratici”, è la risposta del direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. Così come aveva già spiegato il sindaco Federico Basile in una precedente intervista. “Contiamo di risolvere il problema in pochi giorni e iniziare con le demolizioni la prossima settimana”, aggiunge Puccio.

ex silos ancora tutto fermo

Non sorgerà più l’I-Hub tecnologico ma una terrazza panoramica

La grande area di frate al Porto di Messina non sarà più destinata alla realizzazione del nuovo I-Hub tecnologico, che invece sorgerà nella zona ferroviaria di via Don Blasco – Santa Cecilia. Al posto degli ex Silos e della Casa del Portuale verrà elevata una terrazza panoramica sullo Stretto circondata da ampi spazi liberi. E a pochi metri di distanza verrà riaperto alla città il lato fronte mare del Palazzo della Dogana. Questa zona, quindi, si candida a diventare una nuova attrazione turistica di Messina.

ex silos ancora tutto fermo
ex silos ancora tutto fermo
ex silos ancora tutto fermo

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Aria d’elezioni, occhi puntati su Scurria come anti Basile a Messina
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED