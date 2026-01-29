Demolizioni ex Silos e Casa del Portuale: ancora tutto fermo VIDEO

Intoppi burocratici nell'area "ex I-Hub". "Contiamo di risolvere a giorni e iniziare la prossima settimana"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora tutto fermo nell’area “ex I-Hub“. Le demolizioni annunciate ad ottobre non sono mai iniziate. Ex Silos Granai e Casa del Portuale sono ancora in piedi.

“Intoppi burocratici”

“Intoppi burocratici”, è la risposta del direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. Così come aveva già spiegato il sindaco Federico Basile in una precedente intervista. “Contiamo di risolvere il problema in pochi giorni e iniziare con le demolizioni la prossima settimana”, aggiunge Puccio.

Non sorgerà più l’I-Hub tecnologico ma una terrazza panoramica

La grande area di frate al Porto di Messina non sarà più destinata alla realizzazione del nuovo I-Hub tecnologico, che invece sorgerà nella zona ferroviaria di via Don Blasco – Santa Cecilia. Al posto degli ex Silos e della Casa del Portuale verrà elevata una terrazza panoramica sullo Stretto circondata da ampi spazi liberi. E a pochi metri di distanza verrà riaperto alla città il lato fronte mare del Palazzo della Dogana. Questa zona, quindi, si candida a diventare una nuova attrazione turistica di Messina.