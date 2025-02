Kart, Irrera e Grima si impongono nella seconda prova Sprint a Messina

Vincenzo Pino dominatore nella F2, Alessio Smeriglio e Christian De Salvo brindano nella F3

MESSINA – Seconda scoppiettante prova del Campionato Sprint SWS 2025 al Kartodromo di Messina. Nella F1 Riccardo Irrera e Pietro Grima si aggiudicano rispettivamente Gara1 e Gara2, Vincenzo Pino il dominatore della categoria F2, mentre Alessio Smeriglio e Christian De Salvo i vincitori delle gare riservate alla F3 (Esordienti). All’appuntamento targato Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo hanno partecipato complessivamente 45 piloti, suddivisi nelle due batterie (F1-F2 e F3), impegnati in Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna, più una sosta obbligatoria per cambio kart. Il Campionato Sprint SWS 2025 tornerà il 15 marzo con la prova valida anche per il Campionato Interprovinciale in collaborazione con il circuito di Ispica.

Il racconto del pomeriggio di corse

Nelle qualifiche di 8’ per Gara1 è Riccardo Irrera a centrare la pole position (37.397) battendo di un soffio Riccardo Bartolotta (37.423). Vincenzo Pino (F2) terzo assoluto. Al via Irrera scatta mantenendo il comando, Fusco avanza, subito dopo Tappa e Bartolotta. Irrera aumenta quindi il margine, portandolo superiore al secondo su Tappa, inseguono Fusco e una brillante Sara La Fauci. Quest’ultima, dopo essere riuscita a superare Fusco e Tappa, può completare la sua strepitosa rimonta al diciottesimo giro, balzando davanti a tutti. La situazione cambia però dopo il pit. Riccardo Irrera si riprende infatti la testa della gara ai danni di Sara La Fauci ed è bravo a controllare fino al termine dei 36 giri, festeggiando la vittoria alla bandiera a scacchi. La Fauci, seconda con un gap di 2.956, firma il “best lap” in 37.224. Valentino Fusco terzo a 9.074. Pietro Grima quarto, poi Antonio Minutoli, Mario Barbaro, Massimiliano D’Angelo, Riccardo Bartolotta, Lorenzo Tappa (penalizzato) e Davide Ruggeri. In F2 monologo di Vincenzo Pino che domina la prova. Salgono sugli altri due gradini del podio Federico Scimone e Simone Bongiorno. Scorrendo la classifica, quindi, Sebastiano Di Stefano, Alberto Lazzarini, Alice Di Bella, Vincenzo Campo, Daniele Latteri e Giovanni Cardillo.

In Gara2 Massimiliano D’Angelo ottiene la pole (37.552) beffando Pietro Grima (37.626). Alla partenza D’Angelo tiene dietro Fusco e Grima. Fusco assume poi la guida della corsa, precedendo Grima, Pisano e D’Angelo. Spinge, però, uno scatenato Grima, prendendo successivamente il largo. Al momento dei pit, al ventesimo giro, Grima si trova davanti a Fusco e Pisano. Il quadro per il podio si delinea con il trio formato da Grima, Fusco e Bartolotta. C’è l’allungo ulteriore di Pietro Grima che brinda al successo prevalendo nei confronti di Valentino Fusco, staccato di 5.569 e Riccardo Bartolotta, terzo a 7.038. Quarta posizione per Salvatore Pisano, seguito da Antonio Minutoli, Lorenzo Tappa, Davide Ruggeri, Davide Campione (“best lap” 37.418), Riccardo Irrera e Sara La Fauci.

Le altre categorie

Nella F2 altro sigillo di un insaziabile Vincenzo Pino, autore del secondo en plein consecutivo. Prova più combattuta, con Vincenzo Campo primo in qualifica e Pino bravo a recuperare dopo la partenza, costruendo la sua nuova affermazione di giornata. Alberto Lazzarini e Giovanni Cardillo chiudono secondo e terzo. A completare la classifica Federico Scimone, Simone Bongiorno, Daniele Latteri, Alice Di Bella, Sebastiano Di Stefano e Vincenzo Campo.

In Gara1 della F3 parte primo in griglia Andrea Brusca con il tempo di 37.771, secondo Christian De Salvo. Discorso diverso nei 36 giri, con Alessio Smeriglio che si erge a mattatore risalendo dal quinto posto iniziale fino ad una meritata vittoria, con tanto di “best lap” (37.430). Piazza d’onore per Christian De Salvo, a 8.040. Terza Aurora Costa, con la penalità Andrea Brusca scivola al quarto, poi Francesco Ciliberti, Andrea Cardile, Nico Currò, Samuel Cerrito, Antonio Napoli e Gaetano Vecchio.

In Gara2 altra pole siglata da Andrea Brusca in 38.045. Allo “start” viene premiato lo spunto di Christian De Salvo che sorpassa sia Andrea Cardile che lo stesso Brusca, piombato quarto anche dietro Samuel Cerrito. De Salvo mantiene saldamente il comando, gestisce nel migliore dei modi la gara e vola solitario all’arrivo, conquistando una splendida affermazione. Brusca, risalito al secondo posto, chiude a 1.186, poi Samuel Cerrito terzo a 4.399. Alessio Smeriglio deve accontentarsi del quarto (“best lap” 37.721). Andrea Cardile, Antonio Napoli, Aurora Costa, Gaetano Vecchio, Manuel Castro e Antonino Malvaso. Premiati sul podio i primi tre classificati delle varie categorie e gli autori di pole position e best lap assoluto della manifestazione. Con il sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti è stata calcolata al 95%.

Articoli correlati