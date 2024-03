Kart. La coppia Fusco-La Fauci vince all’esordio nel campionato a squadre

Dietro il team Leopard secondo il team Kairos Racing (Campione e Rizzo), al terzo posto Senza Filtro (Broccio e Pizzuti)

MESSINA – Con una prova di forza il team Leopard si è aggiudicato al Kartodromo di Messina la prima 2H Endurance del Campionato Regionale Asi – Sws Endurance 2024. Un pomeriggio nel segno di Valentino Fusco e Sara La Fauci, assoluti protagonisti nella gara inaugurale della stagione per la specialità a squadre organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart (diciotto complessivamente i team al via), già nelle qualifiche di 10’ il graffio perentorio di Leopard con un bel 37.350 siglato da Valentino Fusco, valso la pole conquistata davanti a Exced. Alla partenza, dopo la bandiera tricolore, Leopard non ha avuto intoppi, prendendo subito il largo sulla concorrenza, mentre Exced ha perso terreno, sorpassata da Kairos Racing, Senza Filtro e MRT Pro. A metà gara ancora davanti saldamente Leopard e ordine invariato nelle posizioni di vertice, con i team tutti a quota due pit stop spesi. Quando mancava mezz’ora al termine, vantaggio di 17” per Leopard (Sara La Fauci alla guida) su Kairos Racing. Una volta completati i 6 cambi per la categoria F1, 7 per F2 e F3, alla chiusura pit, da segnalare la risalita di Gattopardo (quarto) che aveva attuato una diversa strategia. Per il podio non c’è però storia. Valentino Fusco taglia per primo il traguardo e alla bandiera a scacchi può festeggiare con la compagna Sara La Fauci un successo da applausi, giunto dopo una gara dominata all’inizio alla fine, percorrendo 162 giri nelle due ore previste. Per Fusco anche il best lap della manifestazione in 37.270.

Secondo, ad un giro, Kairos Racing, con la coppia formata da Davide Campione e Giovanni Rizzo che ha mostrato una certa solidità. Al terzo Senza Filtro, con la conduzione affidata a Marco Broccio e Luigi Pizzuti. Gattopardo (Anello-M. Chiarenza) quarto, a seguire Trinacria (C. Chiarenza-Tappa, penalizzati di 2”), Maiden MRT (Irrera-Maggio), MRT Pro (Alberti-Garufi), Kairos Next Generation (Barbaro-Minutoli) e Exced (Biancolilla-Giarratana), che ha pagato l’avvio perdendo sette posizioni rispetto alla griglia.

Le altre categorie

Nella F2 è Kairos Ladies a celebrare la vittoria. Sugli scudi Alice Di Bella e Alessia Cesareo, brave ad arrivare davanti a tutti in 154 giri percorsi collezionando 0.955 di gap su Killers Team (A. Bartolotta-R. Bartolotta). EVO MRT (Ruggeri-Scimone) terzo classificato. Nella F3 la gioia è di Fire MRT. Gli ottimi Simone Bongiorno e Andrea Brusca, al primo sigillo, hanno prevalso in 152 giri su STP Racing (Leopardi-Marano) e Eaplab, con i catanesi Di Stefano e Piazza che erano al debutto su questo circuito. In chiusura la grande festa del podio, tra coppe e targhe, per i primi tre classificati di ogni categoria, pole position e best lap. Il punteggio del campionato interno è stato attribuito all’85%, utilizzando il simulatore dei punti SWS. Leopard (F1), Kairos Ladies (F2) e Fire MRT (F3) sono al comando delle rispettive categorie a quota 872. Il prossimo appuntamento con il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance è in calendario il 13 aprile con la 4H Endurance che si svolgerà al Kartodromo di Messina.

Articoli correlati