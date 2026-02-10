Kart, successi di La Fauci e Grima nella Sprint di Messina

Secondo appuntamento stagionale al Karting Club Messina per il campionato Sprint. In F2 vincono Bongiorno e De Salvo, nella F3 vincono Cucinotta e Vecchio

Le importanti firme di Sara La Fauci e Pietro Grima al Kartodromo di Messina nella seconda prova del Campionato Sprint SWS 2026. Sfide all’ultimo respiro, adrenalina al massimo e duelli da brividi, in Gara1 e Gara2 Sprint, organizzate dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Ai vincitori della classe regina si aggiungono Simone Bongiorno e Cristian De Salvo, ancora protagonisti nella F2, e Alessandro Cucinotta e Gaetano Vecchio per la F3.

Il racconto della F1

Dopo il briefing e il sorteggio dei kart, sono scesi in pista 25 piloti nella batteria riservata a F1-F2. Nelle qualifiche di 8’ per Gara1 splendida performance di Simone Bongiorno (F2) che stabilisce il miglior tempo in 37.575. Miduri (37.615) e Grima scattano davanti a tutti in griglia ed al via è subito battaglia, tra sorpassi e controsorpassi. Bartolotta cerca di approfittarne, recuperando terreno. La Fauci, partita decima, risale fino alla quarta posizione. Bongiorno conduce saldamente nella F2 su Latteri. Miduri, Grima, La Fauci, Tappa e Bartolotta l’ordine all’undicesimo giro. Comincia, intanto, una leggera pioggia. Dopo il pit obbligatorio, La Fauci completa la sua eccezionale rimonta e si issa al comando, Miduri e Grima devono rincorrere. Grima si assicura la seconda piazza, ma non può nulla nei confronti di una scatenata Sara La Fauci che mostra tutte le sue qualità e mantiene il sangue freddo, esultando alla bandiera a scacchi per una vittoria strameritata al termine dei 36 giri, con il “best lap” in 37.539. Pietro Grima chiude a 1.197, terzo Federico Miduri, poi Lorenzo Tappa, Massimiliano D’Angelo, Riccardo Bartolotta, Giuseppe Greco, Riccardo Irrera, Lio Sturiale e Carmelo Garufi.

In Gara2 Pietro Grima mette subito le cose in chiaro sin dalle qualifiche con la pole (39.048). Federico Scimone autore del miglior tempo in F2. Alla partenza Grima lascia alle sue spalle Irrera, Tappa, Bartolotta e Pino. Si corre sull’asfalto bagnato. Grima continua a condurre, Tappa è secondo al decimo giro, mentre D’Angelo balza in quinta posizione. Bongiorno sorpassa Scimone in F2, De Salvo inizia la rimonta. Grima, Irrera, D’Angelo al giro 17. Ultimati i rientri ai box, Grima è chiamato a gestire il margine su Irrera, Bartolotta, Garufi e D’Angelo. De Salvo sfrutta la chance e passa in testa nella F2, problemi invece per Bongiorno. Al traguardo è Pietro Grima ad imporsi con autorità, centrando il terzo successo in quattro gare stagionali. Piazza d’onore per Riccardo Bartolotta a 4.043, suo il “best lap” in 39.047. Riccardo Irrera, a 7.871, sale sul gradino più basso del podio. Massimiliano D’Angelo, Lorenzo Tappa, Carmelo Garufi, Lio Sturiale, Giuseppe Greco, Federico Miduri e Sara La Fauci figurano in top ten, poi Alessandro Maggio e Milo Barbera, mentre un guaio tecnico ha costretto allo stop Vincenzo Pino.

Le altre categorie

Simone Bongiorno il dominatore nella F2, con tanto di quinto posto assoluto che ne certifica una prestazione da urlo. Ottima seconda piazza per Antonio Fichera, Samuel Cerrito è terzo, con Andrea Brusca, Daniele Latteri e Aurora Costa a ruota. Cristian De Salvo stacca i rivali nella F2, Simone Bongiorno deve questa volta accontentarsi del secondo posto. Tra i due, che si sono equamente divisi le vittorie nelle prove fin qui disputate, è sempre più lotta aperta. Andrea Brusca termina terzo. Quarto Alessio Smeriglio, seguono Aurora Costa e Giuseppe Scardina.

Emozioni in serie nella F3 (Esordienti) con 18 piloti partecipanti. Vittorio Strano si aggiudica la pole di Gara1 in 38.019 e allo “start” è bravo a resistere agli attacchi di Cucuzza, aumentando il margine. Cucinotta sorpassa quindi Cucuzza, balzando in seconda posizione. Strano, Cucinotta e Cucuzza si contendono la corsa. Dopo i cambi è però uno strepitoso Cucinotta a prendere il largo, denotando grande sicurezza. Da incorniciare la prestazione del giovanissimo pilota tredicenne che va fino in fondo e conquista la vittoria tra gli applausi. Antonino Cucuzza strappa il secondo posto a Vittorio Strano (“best lap” 37.818), quarto Andrea Cardile, dietro di loro Gaetano Vecchio, Matteo Messina, Samuele Lanza, Francesco Ciliberti, Francesco Chinigò e Alessandro Costa.

In Gara2 brilla Gaetano Vecchio, primo in qualifica con il crono di 37.954. In partenza Vecchio conserva la leadership su Cucuzza e Cardile. Situazione invariata al dodicesimo giro, con Strano quarto, mentre Cucinotta si allontana. Non mancano, tuttavia, i capovolgimenti. Nella seconda parte Cardile diventa secondo, Cucinotta rimonta fino al terzo. Nessuno riesce comunque ad insidiare Gaetano Vecchio che, alla bandiera a scacchi, può brindare alla sua prima affermazione in campionato del 2026. Conquistano il podio Andrea Cardile e Alessandro Cucinotta. Antonino Cucuzza è quarto, quinto Vittorio Strano, seguiti da M. Messina, Samuele Lanza, Raul Grasso, Alessandro Costa e G. Messina. In chiusura, come di consueto, sono stati premiati i primi tre classificati, il pilota che ha ottenuto il “best lap” della manifestazione, la pole position e il “best quick change”. Tramite il sistema di punteggio SWS sono stati calcolati al 95% i punti validi per la classifica generale. Il Campionato Sprint SWS tornerà al Kartodromo di Messina il prossimo 21 marzo.