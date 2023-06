Khaby Lame porta i sogni al TaorminaFilmFest. E si continua con due prime assolute VIDEO - Tempostretto

La masterclass dell’influencer più seguito di Tiktok porta tanti giovani a Taormina. Alla serata di gala la prima di “Billie’s magic world” e “Cattiva coscienza” ed Edoardo Leo a sorpresa

TAORMINA- La sesta giornata della 69esima edizione del Taormina Film Festival inizia celebrando la forza dei sogni.

Il protagonista è Khaby Lame, il creatore di video più seguiti al mondo su Tiktok, che si mostra al suo pubblico – pieno di giovani – in tutta la sua autenticità. Condivide con Taormina i suoi sogni, i suoi buoni sentimenti, la voglia di farcela con dedizione, impegno e onestà.

I sogni di Khaby Lame

“Facevo video nella mia cameretta – racconta – la gente pensa che sia necessario avere chissà cosa per arrivare chissà dove, ma non è così. Basta sognarlo, basta volerlo, basta impegnarsi per farlo. Non avevo una telecamera da 3000 euro, né un telefono eccezionale, non avevo neanche la ring light, cercavo lo schermo bianco su YouTube e lo sparavo in faccia. Non ponetevi dei limiti, e non permettete agli altri di farlo, io cerco di affrontare e superare i miei ogni giorno. Voglio dirvi la frase che mi ripeteva sempre mia mamma: per quanto grande possa essere qualcosa che vi fa paura, per quanto difficile possa essere una barriera da superare, non potrà mai essere più forte del sogno che avete, quel sogno oltrepassa qualsiasi cosa”.

“Guardavo il principe di Bel-Air e volevo essere come lui – continua Lame – volevo far ridere come lui. D’allora nessuno mi ha tolto quel sogno, sebbene in tanti abbiano riso di me; i compagni di classe che mi prendevano in giro oggi non ridono più e mi chiedono i video-saluti. Nessuno riderà di voi quando ce la farete. E se siete disposti a dare tutto di voi stessi ce la farete davvero. Io continuerò a studiare, continuerò a seguire il mio sogno, voglio essere un attore. Ho fatto una promessa a mia mamma, le ho detto che un giorno avrebbe visto l’Oscar di suo figlio ogni mattina. Non ci sarà persona o paura che potrà mai fermarmi nel mio sogno”.

E conclude: “Non piove ogni giorno, prima o poi il sole esce fuori. Ma quando esce, devi viverlo quel sole, restarci il più possibile. Quando, invece, la tempesta continua troppo a lungo, dobbiamo cercare di sopravvivere, di dimostrarle che siamo più forti. E se si lavora duro, dalla tempesta si può uscire. Dipende da noi se decidiamo di volare o no. Passiamo la vita a prendere la ricorsa, per poi fare un bel salto. È quello il problema, avere il coraggio di saltare, ma una volta che salti, poi, è facile imparare a volare”.

La serata di Gala

Al Teatro Antico, Lame viene insignito del premio Damiani per il suo impatto sociale.

Ad essere premiato è, anche, Edoardo Leo, che presenterà il giorno dopo l’anteprima di I peggiori giorni. Leo festeggia a Taormina – dopo esserci già stato per il Taobuk 2023 – i suoi “29 anni di gavetta”: “È stato un percorso confuso all’inizio – afferma – nei primi due decenni della mia carriera non ero di certo un attore di punta, perciò mi fa sempre piacere ricordare questi anni, il fatto che ho costruito tutto con molta calma”. E racconta un aneddoto: “Ad ogni provino mi veniva richiesto di aver frequentato scuole prestigiose, ma io ero stato bocciato in tutte. Allora, non era ancora possibile verificarlo su internet, ho segnato nel mio curriculum di aver frequentato, a Roma, la Scuola internazionale di Teatro la Scaletta. Ho vissuto a lungo con il terrore che mi chiedessero con chi avessi studiato, adesso mi fa sorridere che la Scuola internazionale di Teatro la Scaletta ha il mio nome tra quelli degli allievi più prestigiosi”.

A seguire, il gala accoglie i grandi ospiti della serata: il regista Francesco Cinquemani, i fratelli Alec e William Baldwin, Elva Trill e Valeria Marini (che ha dispensato a tutti i suoi baci stellari)- attesissimi già per la conferenza stampa del pomeriggio – per presentare la prima mondiale di “Billie’s magic world”. Dopo di loro i protagonisti di un’altra prima assoluta: “Cattiva coscienza”, il regista Davide Minnella, Caterina Guzzanti, Filippo Scicchitano e Francesco Scianna.

Billie’s magic world

Billie’s magic world è una favola moderna. Il film di Francesco Cinquemani con i fratelli Alec Baldwin e William Baldwin – per la prima volta sul set insieme – Mia McGovern Zaini, Elva Trill e Valeria Marini nasce rivolto ai bambini, ma la sua forza, la sua autenticità, la leggerezza e la dolcezza dei sentimenti raccontati si rivolgono a tutti.

Il cinema live action e l’animazione – l’opera, infatti, si avvale anche di animazioni e cartoni animati – si uniscono in un connubio vincente che diverte ed emoziona.

Inoltre, ad aggiungere forza e iconicità alla storia – prodotta da Santo Versace e Gianluca Curti – è il ritorno sul grande schermo di Johnny Puff, la pulcinella di mare protagonista della fortunata serie animata “Puffins”, prodotta da ILBE. Al magico pupazzo riprodotto con le esatte fattezze di Johnny Depp – e a cui Depp offre la voce nella versione in lingua originale – spetterà il compito di salvare i protagonisti.

È la storia di Billie (Mia McGovern Zaini), Billie vive con il papà (Samuel Kay), dopo aver perso da poco la mamma. Johnny Puff è proprio uno degli ultimi regali ricevuti da lei, per questo Billie non riesce a separarsene.

Un giorno, all’uscita da scuola, due strani personaggi, Gregory (William Baldwin) e Florence (Elva Trill), propongono alla bambina di visitare insieme a loro il castello di Lord Domino (Alec Baldwin) e della sua assistente Hortense (Valeria Marini). Billie trova in tale offerta una possibilità per fuggire dal suo dolore, per ottenere una alternativa e allontanarsi dalle difficoltà della vita condivisa con il papà; accetta così la proposta.

Molto presto, però, la visita si rivela totalmente diversa da ciò che immaginava, Billie e gli altri bambini vengono imprigionati e i loro sentimenti di dolore e tristezza utilizzati per alimentare un super-cannone con cui dominare il mondo. Quando tutto sembra perduto, Johnny Puff prenderà vita e, in una grande avventura, riuscirà a cambiare ogni cosa.

Cattiva coscienza

Dopo il trionfo dei buoni sentimenti di Billie’s magic world, si prosegue con una storia completamente diversa ma capace di porsi in questo stesso crescendo di emozioni.

Si tratta di Cattiva coscienza, diretto da Davide Minnella con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Alessandro Benvenuti, Caterina Guzzanti, Drusilla Foer.

Al cinema il 19 luglio, la storia è un percorso divertente, sorprendente, ricco di colpi di scena, una commedia romantica che vuole farci fermare a pensare. È così facile agire secondo buona coscienza, sapere quale sia la scelta giusta da fare?

Su questa domanda interrogherà i suoi spettatori la storia di Filippo (Filippo Scicchitano), un fidanzato fedele e amoroso, un avvocato impeccabile e un uomo generoso. Filippo è perfetto e il merito è della sua coscienza: Otto (Francesco Scianna). Nell’Altro Mondo, infatti, vivono le nostre coscienze, tutte frustrate e scoraggiate, tranne quella di Otto, la coscienza migliore d’Italia perché Filippo se ne affida ciecamente. Per questo motivo Otto ha il compito di tenere un corso di recupero per tutte le altre coscienze. Tutto va per il meglio finché, un giorno, Otto si distrae un attimo a lavoro. In pochi minuti, Filippo stravolge la sua vita: alla vigilia del suo matrimonio (che avrebbe garantito ad Otto la promozione), si innamora di un’altra ragazza.

Otto, nel panico, dovrà riuscire a sistemare il disastro prima che le Coscienze Superiori lo vengano a sapere. Decide, allora, di scendere sulla Terra e incontrare Filippo di persona. Scoprirà, però, che da vicino, sulla Terra, tutto diviene più difficile e il confine tra Bene e Male si rivela molto più labile. Non è facile essere Esseri Umani, soprattutto quando si parla di amore. Come agire, allora, secondo coscienza? Cosa distingue davvero una buona da una cattiva coscienza?

La commedia, tra risate, colpi di scena e tante riflessioni, cercherà di dimostrarcelo, spingendo i suoi protagonisti, e noi con loro, a guardare il mondo con occhi diversi.

Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

