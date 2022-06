Kick Boxing, Contact e Wellnext puntano a partecipare al Trofeo Coni - Tempostretto

Le società di Sant'Agata di Militello hanno preso parte al PalaCatania alla fase di qualificazione. Nell'occasione spazio agli atleti più piccoli nei "Katane KickBoxing Games"

L’estate è alle porte e il caldo è afoso ma i piccoli campioni dell’Asd Contact ci vogliono essere e vogliono mettersi alla prova. Così domenica scorsa, 19 giugno, al PalaCatania, alcuni atleti della Ssd Wellnext sono stati protagonisti della fase regionale di KickBoxing, per la qualificazione al “Trofeo CONI” che si volgerà in autunno in Toscana.

Nella stessa mattinata si è svolto un mini torneo sperimentale regionale per i più piccoli aventi età tra i 6 e i 9 anni il “Katane KickBoxing Games” che hanno affrontato con tenacia e con il massimo impegno un percorso, in cui dovevano svolgere azioni obbligatorie e piccoli schemi tecnici fatti di calci e pugni per poi passare alla sezione del Demo Fighting in cui hanno simulato un combattimento senza mai sfiorarsi.

Alla fine sono stati tutti premiati con una medaglia ricordo con la speranza di vederli in futuro calcare la scena agonista in questo sport dalla filosofia: “o si vince o si impara”. Per la Ssd Wellnext di Sant’Agata di Militello hanno partecipato: Jacopo Zingales, e Ilenia Granà.

Le prove di qualificazione

La competizione per accedere al Trofeo Coni in autunno si è svolta su tre prove a punti:

• Percorso composto da 10 stazioni, in 2 sono stati effettuati esercizi tecnici, nelle altre sono stati svolti movimenti preacrobatici e esercizi di coordinazione generale;

• Prova al sacco in cui si sono cimentati con una serie interminabile di tecniche con lo stile del Three Point;

• Combattimento Three Point in un’unica ripresa dalla durata di 2 minuti.

I qualificati dell’Asd Contact

Dopo questa estenuante, ma pur sempre entusiasmante, competizione gli allievi della Asd Contact del maestro Cirilla si sono così classificati:

• Lucrezia Librizzi nella categoria femminile +42 Kg al 3° posto;

• Sara Granà nella categoria femminile +42 Kg al 2° posto;

La giornata al PalaCatania è stata molto intensa perché si è svolto il torneo regionale nelle varie discipline e categorie il “Katane KickBoxing” a cui hanno partecipato due figther ma, vediamo cosa è successo nei vari tatami:

• nella Kick Light categoria femminile Young Cadets -45 chilogrammi Sara Grana’ si è classificata al 1° posto;

• nella Kick Light categoria maschile Senior -90 chilogrammi Simone Licciardello si è classificata al 1° posto.

