Kickboxing, al PalaMangano la Coppa Natale 2023 per chiudere la stagione - Tempostretto

L'evento organizzato dalla Wellnext ha visto atleti dai 5 anni in su coinvolti, è stato il momento conclusivo della stagione

SANT’AGATA DI MILITELLO – La Wellnext di Maria Rosaria Catalioto ha organizzato, domenica 10 dicembre al Palasport Mangano, la “Coppa di Natale 2023”. Un evento di fine anno in cui sono stati coinvolti atleti da 5 anni in su che si sono cimentanti e sfidati in una serie di prove da mettere in mostra a amici e parenti sugli spalti.

A prendervi parte i maestri: Eugenio Alessandro dell’Energy di Torregrotta, Patrizio Calà della White Tiger di Capo d’Orlando, Angelo Cirilla della Contact di Sant’Agata di Militello e Rosario Costanzo della Black Panter di Tortorici, che altro non sono che la punta di diamante della Kickboxing dell’intera provincia di Messina. I fighter di tutte le età hanno dato spettacolo affrontando percorsi ad ostacoli, esibizione di tecniche al sacco e, a seconda dell’età con sfide di demo fight o sparring.

A fine giornata sportiva tutti hanno ricevuto un ricordo dell’evento, anche per premiare i sacrifici fatti fin qui. Un ringraziamento particolare va all’instancabile Irene Artino Martinello per la sua preziosa collaborazione e un saluto affettuoso a Giorgia Moglia che per un infortunio non ha potuto partecipare alla manifestazione.