Kimpton entra nel mercato italiano e apre il suo primo boutique hotel a Taormina

Firmato l'accordo che porterà all'apertura della struttura alberghiera nella seconda metà del 2025

TAORMINA – La Perla dello Jonio sempre più attrattiva per i brand internazionali dell’ospitalità di lusso. Aprirà proprio a Taormina la prima struttura a marchio Kimpton Hotels & Restaurants in Italia. L’accordo di gestione in partnership, firmato da IHG Hotels & Resorts e Società Turistica Alberghiera Taorminese, prevede la realizzazione di un boutique hotel da 59 camere, giardino mediterraneo, piscina di 20 metri e campo da tennis. La sala colazione e la terrazza del bar offriranno una vista panoramica che spazierà dalla Calabria fino alla baia di Isola Bella. L’apertura è prevista nella seconda metà del 2025.

Il brand statunitense

Fondato nel 1981 dall’albergatore Bill Kimpton, il brand di San Francisco è stato pioniere dei “boutique hotel and restaurant”. IHG ha acquisito il marchio Kimpton Hotels & Restaurants nel 2018 e da allora ha guidato la sua espansione in tutto il mondo. L’hotel Kimpton in Sicilia sarà il trentesimo in Italia di IHG Hotels and Resort e andrà ad aggiungersi al portfolio di 8 hotel in Uk ed Europa continentale, parte del portfolio globale Kimpton che consiste in 78 hotel in 12 Paesi, per un totale di 13.721 camere. Il piano di espansione prevede il traguardo dei 100 hotel e la presenza in 20 Paesi entro il 2025.

“Taormina destinazione turistica tra le più ambite”

“L’Italia è una delle destinazioni ideali per i viaggi di lusso, così come sono ben note e apprezzate le sue località costiere mozzafiato – ha affermato Willemijn Geels, VP Development, Europe, IHG Hotels & Resorts -. La nostra strategia di crescita nel Bel Paese nasce con l’obiettivo di completare e arricchire ulteriormente l’offerta già disponibile. Dopo la crescita esponenziale del 2023, che ci ha visto più che raddoppiare la nostra offerta di lusso e lifestyle in questo mercato, siamo ora entusiasti di collaborare con la Società Turistica Alberghiera Taorminese. Questa espansione sottolinea la richiesta e la fiducia da parte dei nostri proprietari di ampliare la presenza dell’offerta di lusso e lifestyle IHG in una delle destinazioni turistiche più ambite d’Europa.”

Raffaele Ranucci, proprietario della Società Turistica Alberghiera Taorminese si è detto “lieto di collaborare con IHG Hotels & Resorts per portare il primo hotel a marchio Kimpton in Italia, in Sicilia”. “Questo nuovo ed entusiasmante capitolo – ha aggiunto Ranucci – significa che, una volta aperte le porte nel 2025, accoglieremo i visitatori in questa destinazione unica nel suo genere offrendo loro il servizio, i comfort e le esperienze senza pari per cui il marchio Kimpton è noto.”