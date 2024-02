La 18enne Elena Calatozzo e il suo primo libro “Le pagine del destino”

La giovane messinese ha pubblicato un romanzo fantasy-romantico: "Tanto studio e tante ricerche dietro questa storia"

MESSINA – Si chiama Elena Calatozzo, ha 18 anni e sta per diplomarsi al liceo linguistico, all’istituto Ainis. Nonostante la sua giovane età, la messinese ha da poco pubblicato il suo primo romanzo, un fantasy-romantico dal titolo “Le pagine del destino”, edito da Di Nicolò Edizioni. Un grande risultato per una ragazza appena maggiorenne, che ha studiato molto per dare alla propria storia tutte le caratteristiche che ha immaginato, e per dare sfogo a una passione per la scrittura nata durante il lockdown del 2020.

Elena: “Ho studiato tanto per scrivere questo libro”

Emozionata, Elena ha raccontato: “Il lavoro dietro questo libro è stato molto travagliato. All’inizio ho fatto qualche mese di ricerca perché ci sono caratteristiche precise nel mio libro che dovevano essere fedeli. Penso ai regni dello zodiaco, che nascono dai segni zodiacali e quindi ho dovuto studiare tutte le caratteristiche dei vari segni. E così anche le pietre, i colori utilizzati per le vesti delle guardie reali, dietro ogni aspetto c’è stato molto studio. Ho iniziato a scrivere nel luglio 2022, ma durante la stesura del manoscritto ho cambiato molti dettagli, soprattutto sui tempi. Anche lì ho dovuto fare molti calcoli, cercando di far quadrare i conti ad esempio sulle tempistiche per i viaggi da un luogo a un altro, essendo Talay un pirata e spostandosi in nave”.

La storia di Keyra e Talay

“Le pagine del destino” è la storia di Keyra e Talay, entrambi senza i genitori al termine della sanguinosa guerra dei dodici regni dello Zodiaco. Lei, una giovane principessa, per sfuggire alla realtà si è rifugiata nella musica mentre il ragazzo, appena maggiorenne, è diventato un pirata. Ma il destino li farà incontrare dando vita a una storia d’amore senza precedenti.

Elena: “Il fantasy un espediente”

“Ho preso ispirazione da qualsiasi cosa – ha continuato Elena -. Mi ispiro molto a ciò che mi accade o accade accanto a me. Questo libro è nato da una sorta di flash di una scena che ho avuto di una principessa con un suo nemico, che poi ho pensato potesse essere un pirata. Durante la storia si capisce poi se Talay è davvero un nemico oppure no. Per scriverla c’ho messo qualche mese. Poi ho riguardato tutto per avere un quadro chiaro e definire alcuni dettagli”. La 18enne ha poi spiegato: “Questo è il mio primo libro, ho scelto il fantasy come espediente per fare andare avanti la storia. Non avevo una conoscenza molto ampia di romanzi rosa, ad esempio. Il fantasy mi ha permesso di creare un mondo con regole precise, con una città totalmente inventata, in cui ambientare l’intera storia. Il genere è romantico oltre che fantasy”.

La passione per la scrittura

“La passione per la scrittura è nata durante il periodo Covid – ha poi proseguito -, perché è stato in quel momento che ho iniziato a scrivere per hobby. Ricordo di aver fatto un sogno molto bello e al risveglio ho creato una specie di ragnatela di eventi creando una storia da quel sogno. Successivamente mi sono resa conto di quanto mi piacesse scrivere, l’ho trovato liberatorio, mi sentivo alleggerita. E ho scoperto poi che creare dei personaggi e renderli reali mi divertiva. Volevo continuare e così è nata questa storia. Ma non sempre è stato facile. Il momento più complicato è stato far quadrare i conti, le tempistiche, e per farlo ho riletto decine di volti ogni singola pagina, studiando e facendo ricerche per far coincidere tutto. Alla fine ce l’ho fatta. L’aspetto più semplice è stato far nascere i personaggi, anche quelli secondari. Ho capito via via che la storia andava in una direzione, come se lo facesse da sola. Le caratteristiche di ogni personaggio sono nate via via, in maniera naturale”.

L’emozione della pubblicazione

Dopo un lungo lavoro, è arrivata la pubblicazione: “Non pensavo fosse vero. Non credevo di poterci riuscire e vedere il mio libro, toccarlo con mano, è stata un’esperienza incredibile. I miei personaggi sono diventati realtà. Anche vedere la mia famiglia così orgogliosa è stato bello. Ho sempre parlato con i miei e con mia sorella, a cui ho chiesto a volte sostegno quando non riuscivo bene a scrivere. Mi hanno aiutato ad andare avanti. Anche i miei amici sono stati fondamentali. Molti di loro amano leggere e non vedevano loro di leggere cosa scrivevo. I miei compagni mi vedono sempre scrivere, anche semplici cose che mi passano per la testa. Sono felici di condividere con me questa mia passione”.

“Il mio sogno – ha poi concluso – sarebbe continuare a scrivere e dare vita ad altri personaggi. Di questo libro ci sarà sicuramente un seguito. Ma mi piacerebbe scrivere anche altre storie. Ovviamente continuerò a studiare, al di là della scrittura. Aggiungo che ho sempre pensato di voler arrivare al cuore delle persone, con ciò che scrivo. Mi piacerebbe scoprire in chi legge se sono riuscita a suscitare gioia, delusione, rabbia, se si sono sentiti compresi, se si sono immedesimati. Questo sarebbe un altro sogno da realizzare”. Il libro è acquistabile nei maggiori store online, come Ibs, Mondadori store, libreria universitaria.