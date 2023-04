La 4H Endurace domenica al Kartodromo di Messina - Tempostretto

Nel format le qualifiche di 10’ e l’avvincente gara a squadre di quattro ore. In classifica generale al comando Gattopardo davanti a Leopard e MRT Pro

MESSINA – Si corre domenica 30 aprile al Kartodromo di Messina la 4H Endurance, nuovo avvincente capitolo stagionale del Campionato Regionale Asi-Sws Endurance 2023. L’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo sarà l’ultimo della specialità in preparazione all’attesissima 24H Endurance che si svolgerà sul circuito dell’impianto di via Ayrton Senna 2 il 27 e 28 maggio prossimi.

La grande novità è rappresentata dal partner Race Facer che fornirà per l’occasione un nuovissimo live timing con innovazioni che aiuteranno i team e gli spettatori a seguire la gara con info davvero spettacolari. In chiusura dell’evento, come di consueto, la premiazione sul podio con coppe e targhe dei primi tre team classificati di ogni categoria, del conduttore che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione. Per la 4H Endurance di domenica, secondo il regolamento del Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023, in base al simulatore SWS saranno assegnati i punti al 95%.

Gli iscritti alla 4H Endurance

Diciannove i team iscritti alla gara a squadre, suddivisi tra le varie categorie. Dopo il tradizionale briefing e le operazioni di sorteggio dei kart, si terranno le qualifiche della durata di 10’, utili a determinare la griglia di partenza. Dal via alle 11 e fino alla bandiera a scacchi, quando scadrà il tempo, saranno quattro ore di intense emozioni, con i team pronti a darsi battaglia per il successo finale. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint 25’. La direzione gara, con le segnalazioni provenienti dai giudici, farà ricorso al Var per esaminare gli episodi più controversi e decidere circa le eventuali penalità da infliggere, osservando tramite le telecamere l’andamento in pista.

La classifica del campionato di Kart

Gattopardo, che ha trionfato nelle precedenti due prove Endurance, andate in scena il 22 gennaio e il 16 aprile, grazie alle ottime performances della coppia composta da Pietro Grima e Fabrizio Anello, guida la classifica con 1795 punti, davanti a Leopard (1685 punti conquistati da Valentino Fusco e Sara La Fauci) e MRT Pro (1616 collezionati da Giovanni Rizzo, Andrea Alberti e Davide Campione). Seguono poi, per la F1, Trinacria R.T. (1577) e The Drifters (1575). Nella F2 KFP Sport (Ruggeri-Barrile) comanda a quota 1613, con un buon margine nei confronti di Maiden MRT (1322) e Ruota Veloce RT (923). Nella F3, infine, Ladies MRT (Di Bella-Cesareo) in testa a 1685, precedendo in graduatoria EVO MRT (1616) e Team Bartolotta (923).