La barcellonese Roberta Macrì nominata Cavaliere della Repubblica

Roberta Macrì, da sempre attiva sul territorio per iniziative legate al sociale e all’arte, riceve la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Importante riconoscimento per Roberta Macrì, 32 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, che è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Da sempre attiva nel sociale e nel mondo dello spettacolo, Roberta è stata vittima di un incidente a seguito del quale ha perso l’uso delle gambe ma non si è mai arresa e data per vinta. Sempre sorridente e pronta ad aiutare il prossimo, Roberta è intervenuta più volte sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche con iniziative di sensibilizzazione e informazione.

A Roberta le congratulazioni del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò: «Siamo felici -ha dichiarato- si tratta di una nomina che è il giusto riconoscimento di una ferrea volontà, di una fiducia incrollabile e di un impegno infaticabile per sé e per il prossimo. Donna solare ed intelligente, mai arrendevole, è un esempio per tutti di forza interiore. Una forza della natura, sempre pronta a cimentarsi in ogni sfida e ad affrontare qualunque prova che la vita le pone davanti con la serena esuberanza che tutti abbiamo imparato a conoscere ed apprezziamo».

(Foto dalla pagina social ufficiale di Roberta Macrì)