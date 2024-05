La Basket School Messina sfiora l’impresa, l’Orlandina vince gara 1

La squadra di coach Sidoti si arrende nel finale per 68-63, domenica al PalaTracuzzi gara 2 per tenere aperta la serie dei quarti di finale playoff

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina di coach Bolignano ha vinto mercoledì sera il primo atto della serie playoff contro la Basket School Messina di coach Sidoti. Il derby tra le due formazioni messinesi nei quarti di finale playoff delle serie B interregionale, giocato al PalaInfodrive di Capo d’Orlando, ha visto prevalere i paladini per 68-63 sugli scolari. Le due compagini, che si erano affrontate nella stagione regolare, avevano poi avuto destini diversi: i nebroidei avevano giocato e chiuso al primo posto il PlayIn Gold, mentre i messinesi avevano chiuso al secondo posto nel PlayIn Silver facendo si che le loro strade si incrociassero nuovamente in questa terza e ultima fase del torneo.

Orlandina – Basket School Messina 68-63

Come successo nelle precedenti partite quest’anno coach Sidoti l’ha messa sulla difesa, Capo d’Orlando realizza 14 punti nel primo quarto e solo 7 nel terzo. Parziali bassi (14-18, 38-34, 45-46, 68-63) e squadre vicinissime nel punteggio, si è giocato punto a punto con l’Orlandina capace di spuntarla nei minuti finali grazie soprattutto a Gatti che alla fine ne metterà 21 dal campo, top scorer della gara, di cui 7 solo nell’ultima frazione di gioco. Ai locali mancava il lituano Jasaitis per infortunio, mentre gli ospiti hanno perso nelle fasi cruciali del quarto quarto Leonardo Di Dio per raggiunto numero di cinque falli.

La Basket School sfiora l’impresa per la seconda volta, nella regular season aveva superato l’allora capolista in casa al PalaTracuzzi, una partita molto simile a quella andata in scena ieri sera. Sfumata la possibilità di aprire la serie con un grande colpo di teatro i giallorossi di coach Pippo Sidoti devono trovare le energie per gara 2, si torna al PalaTracuzzi dopo la parentesi alla Cittadella Universitaria, dove domenica 12 maggio dalle ore 18 gli scolari proveranno a trascinare la sfida a gara 3.

Le altre messinesi ancora in gioco

In questa terza fase della Serie B Interregionale impegnate anche Svincolati Milazzo ai playoff, i mamertini hanno perso per 88-65 gara 1 a Ragusa e questa domenica ospiteranno al PalaMilone nel secondo atto della serie la Virtus Kleb. Con Barcellona già salva e Fortitudo Messina già retrocessa ancora non conosce il proprio destino il Castanea che sarà impegnato ai playout per mantenere la categoria, i gialloviola giocheranno domenica gara 1 a Pescara, seguirà infrasettimanale il secondo atto a Messina e l’eventuale gara 3 è stata sorteggiata a Pescara la domenica successiva.