"La buca di via Caristi si è ingrandita" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Servono interventi strutturali dopo il crollo di due anni fa"

MESSINA – Non c’è pace per via Caristi. Dopo l’articolo del 28 giugno, “In via Caristi si è aperta una nuova buca”, una nuova segnalazione sempre dello stesso lettore: “Ho girato un video perché, dopo che lo scorso 26 giugno si era aperta una prima buca a monte del crollo avvenuto due anni fa, il Comune è intervenuto, recintando con la rete arancione la buca, piuttosto che progettare un intervento radicale. Stanotte, 5 luglio, la buca è lievitata ma è un problema più che scontato”.

Continua il lettore: “Tutti ricordano che l’amministrazione comunale aveva promesso la progettazione del convogliamento delle acque meteoriche, relativamente al tratto a valle di via Consolare Pompea sino a mare (70 metri?). Ma, ancora, nessun passo avanti è stato fatto. Servono interventi strutturali, quelli tampone per me sono spreco di denaro pubblico”.

Giriamo la questione alle istituzioni, facendo nostro l’auspicio del cittadino per una soluzione strutturale.

Il video è stato girato nei giorni scorsi. L’immagine in evidenza è del 2022.

