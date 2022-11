La Cei nomina il vescovo ausiliare Di Pietro consigliere spirituale del Gris - Tempostretto

Incarico nazionale nel Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa

Nomina di rilievo nazionale per il vescovo ausiliare di Messina Cesare Di Pietro. Durante la riunione dello scorso 15 novembre, la presidenza della Cei, Conferenza espiscopale italiana, ha proceduto alla nomina del vescovo quale consigliere spirituale nazionale del Gris – Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa (Gris). Si legge in una comunicazione della chiesa messinese: “Tutta l’Arcidiocesi sosterrà il vescovo ausiliare in questo nuovo e delicato incarico di responsabilità, affidandolo all’intercessione della Vergine Maria della Lettera”.