Tre momenti, il terzo in via Istria, con la V Municipalità

MESSINA – Cerimonia per i caduti. Anche quest’anno la V Municipalità, con presidente Raffaele Verso, ha deposto le corone d’alloro. I monumenti ai caduti a Paradiso, ai martiri delle foibe, in via Istria, e a all’Annunziata sono stati al centro dei momenti di raccoglimento.