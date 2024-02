La città di Messina dice addio al “Baia di Grotta”, perso uno storico trofeo natatorio

Dopo 24 edizioni scompare il Baia di Grotta che non è sopravvissuto a difficoltà economiche e logistiche

MESSINA – Qualche giorno fa è stato svelato il calendario delle tappe che comporranno il Gran Premio “Sicilia Openwater” di nuoto di fondo in acque libere. Rispetto alla scorsa edizione tre nuove tappe in giro per i mari nostrani, tutte confermate quelle dello scorso anno ad eccezione di una: il Baia di Grotta.

La storica gara organizzata nello Stretto negli ultimi dall’Ulysse insieme alla Lega Navale di Messina, da dove i concorrenti partivano ed arrivavano, non appare nel calendario del Gp “Sicilia Openwater” ma è confermato che non si disputerà da nessun’altra parte.

Scompare il Baia di Grotta

Il rammarico è evidente perché si trattava di una gara, su 5 km in circuito, che era probabilmente la più difficile non solo del panorama regionale ma anche a livello nazionale. Delle correnti dello Stretto ne narrava Omero nell’Odissea e chi ci naviga o, restando al lato sportivo, tutti coloro che ci hanno nuotato sanno bene come non è solo questione di resistenza fisica e allenamento. In questa gara per spuntarla, e quantomeno portarla a termine, bisognava saper interpretare le correnti per trarne un beneficio. Non era quindi un caso che a vincerla non fossero semplicemente i più forti ma coloro che conoscevano meglio il mare.

Il Baia di Grotta lo scorso 3 settembre 2023, nell’ultima edizione disputata, ha toccato quota 24 edizioni. Un’enormità se paragonata alle altre gare del circuito, basti pensare la seconda per longevità è la finale di Avola, valida anche come campionato regionale sulla distanza di 5 km, che lo scorso anno si è svolta per l’ottava volta. Per volontà degli organizzatori poi il Baia di Grotta di 5 km, abbinato al miglio sprint 5° trofeo Lega Navale, assegnava anche la Coppa “Nino Musciumarra”. Un modo per ricordare anche il messinese pioniere del nuoto di fondo italiano che tra i primi ha attraversato a nuoto lo Stretto e ha cresciuto una generazione di fondisti in città e non solo.

La città di Messina è quindi riuscita a perdere un ulteriore pezzo di storia e tradizione peloritana. Le difficoltà economiche erano ben presenti già nelle ultime edizioni, ma si cercava di tirare avanti nonostante l’assenza di sponsor o finanziamenti. Recentemente anche difficoltà logistiche, motivo per cui gli organizzatori hanno deciso, con grandissima tristezza, di non proseguire più in un contesto non più entusiasta.

Il calendario del Gran Premio di fondo siciliano

Il Gran Premio del nuoto di fondo siciliano in questo 2024 occuperà tutta la stagione estiva, prima gara a Marina di Modica il 2 giugno, ultima il 29 settembre a Palermo. Quasi sempre si tratterà di fare una gara di 5 km di fondo in circuito e abbinata una gara Sprint, di poco sotto i 2 km, la distanza del miglio marino. Solo la tappa di Avola vedrà una gara in più, ovvero la staffetta.

In calendario solo due gare non si svolgeranno in circuito bensì in linea e sono la traversata delle Egadi, 6,5 km e non è prevista la prova Sprint, e il Periplo di Milazzo, l’unica gara messinese in programma il 25 agosto. La gara mamertina è la più lunga del circuito, una 10 km in linea molto apprezzata dai nuotatori e, che lo scorso anno era inserita anche nel circuito italiano e assegnava il titolo regionale sulla distanza, il percorso si sviluppa dalla spiaggia di levante e quella di ponente attraversando l’area marina protetta.

