La città di Naso ha un nuovo municipio - Tempostretto

L'ex casa Collica ospita il nuovo palazzo di città. Sindaco Nanì: Rinascita della nostra comunità"

E’ venerdì 1 dicembre prossimo la data scelta per aprire ai cittadini la porta del nuovo municipio di naso. Il taglio del nastro è fissato alle 10. Il nuovo Palazzo di Città, che prende il posto dell’edificio di piazza Roma demolito nel 2015 per il cedimento del costone sottostante, si apre su via Mazzini all’ingresso del centro storico. Si tratta dell’ex casa Collica e già Palazzo Parisi, costruita nei primi dell’ottocento ed acquistata dal Comune nel 1989, i cui lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2015 per concludersi nei primi mesi di quest’anno.

Un segno di rinascita



“Finalmente inauguriamo il nuovo municipio, un segno di rinascita per la nostra città: una nuova entità che comunque guarda al passato con gratitudine e rispetto”, dice il sindaco Gaetano Nanì, fin dal suo insediamento impegnato per donare alla comunità una nuova sede municipale. “Sono, e dobbiamo essere tutti orgogliosi di questa struttura. L’evento volutamente organizzato per il taglio del nastro della Casa Comune, punta a suggellare il legame tra il cittadino e le Istituzioni. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione della sede municipale che rappresenta l’identità di tutta una comunità, orgoglio e amor patrio, meritevole quindi di massimo risalto”.

La Fanfara dei Carabinieri

Poprio per festeggiare degnamente questo avvenimento è stata invitata e sarà presente, la prestigiosa Fanfara dei Carabinieri. Oltre a solennizzare il taglio del nastro, la Fanfara dopo la cerimonia, si esibirà nel bellissimo e rinnovato teatro Alfieri, altro fiore all’occhiello del centro nebroideo.

All’inaugurazione saranno parteciperanno la prefetta di Messina Cosima Di Stani, i sindaci del comprensorio tirrenico-nebroideo, diversi assessori e deputati regionali ed esponenti delle forze armate e di polizia.