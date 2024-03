La città di Reggio piange la scomparsa di Natale Cutrupi

Poeta e grande scrittore, della storia reggina. Numerosi sono i messaggi di cordoglio che stanno circolando

REGGIO CALABRIA – Si è spento a 86 anni, l’architetto Natale Cutrupi. Poeta e grande scrittore, della storia reggina. In città appena appresa la notizia, numerosi sono i messaggi di cordoglio che stanno circolando. Cutrutpi si è distinto anche per la sua attività sociale, infatti è stato luogotenente governatore del Kiwanis International, portatore della Vara della Madonna della Consolazione, attore in diversi film e in teatro. Per il sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, si tratta di “una perdita che varca la soglia privata diventando anche collettiva”. Per il senatore del Pd, Nicola Irto, “se ne va un personaggio importante per Reggio Calabria. Mi auguro che le istituzioni pubbliche ne custodiscano e alimentino la memoria, in maniera concreta e anche a beneficio delle nuove generazioni. Riposi in pace”