La classe di pianoforte dell'IC 1 di Taormina brilla nei concorsi musicali - Tempostretto

Importanti risultati per gli allievi del maestro Mario Galeani

TAORMINA – I giovani pianisti della classe di Pianoforte dell’Istituto Comprensivo 1 “Ugo Foscolo” di Taormina, seguiti dal maestro Mario Galeani, brillano nei concorsi musicali a cui hanno fin qui preso parte, sia in presenza sia online. Al 24° concorso musicale “Città di Barcellona P.G. Premio Placido

Mandanici” in presenza con audizioni lo scorso 5 maggio, primo premio assoluto, con punti 99/100 e partecipazione al successivo concerto dei vincitori per l’allieva Greta Giacoponello, 2a media plesso di Trappitello. Primo premio con punti 96/100 all’allievo Samuele Spina, classe 3a media.

Al “XV Concorso Musicale Nazionale M.G. Cutuli – Crotone”, primo posto con punti 95/100 per l’allieva Greta Giacoponello. Al “IV Concorso Musicale Nazionale “José Cardinale-Mussomeli”, primo posto con punti 98/100 a Greta Giacoponello cat B (2a media), primo posto con punti 95/100 a Samuele Spina cat. C (3a media), secondo posto con punti 93/100 ad Isabella Rigaglia cat. B (2a media), secondo posto con punti 92/100 ad Aurora Ajello cat. B (2a media), secondo posto con punti 92/100 ad Alessia Punzo cat. A (1a media), secondo posto con punti 90/100 a Diego Pennisi cat. A (1a media), secondo posto con punti 94/100 ad Andrea La Monaca cat. C, terzo posto con punti 89/100 Amelotti Ruggero cat. C.

Samuele Spina e Greta Giacoponello

Al “IV Concorso Musicale G. Verdi -Saponara”, primo Premio Assoluto con punti 100/100 a Greta Giacoponello che dovrà esibirsi a breve al concerto dei vincitori. Primo premio assoluto con 99/100 ad Aurora Ajello che dovrà esibirsi al concerto dei vincitori. Primo Premio con 97/100 a Samuele Spina, primo premio con 96/100 ad Isabella Rigaglia, primo premio con 95/100 ad Andrea La Monaca, primo premio con 95/100 ad Alessia Punzo, secondo premio con 94/100 a Ruggero Amelotti, secondo premio con 94/100 a Diego Pennisi, secondo premio con 93/100 a Stefano Caliri.

Infine, al “9°Concorso Nazionale Musicale Riviera Ionico Etnea” in presenza con audizioni il 17 maggio scorso, primo premio assoluto con 100/100 ed invito ad esibirsi a breve al concerto dei vincitori a Greta Giacoponello. Primo posto con 98/100 a Rigaglia Isabella, primo premio con 97/100 ad Alessia Punzo e Diego Pennisi, primo premio con 96/100 ad Aurora Ajello, secondo premio con 94/100 a Samuele Spina

Grande soddisfazione per i giovani pianisti che hanno portato a casa i più importanti premi ed un grande bagaglio in termini di esperienza ed emozioni vissute. Importanti riconoscimenti raggiunti

soprattutto grazie al lavoro svolto quotidianamente con il loro insegnante e maestro Mario Galeani che trasmette loro passione e spirito di sacrificio, oltre a competenza e grande umiltà.