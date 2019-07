La Comunità Militante di Messina: "Bibbiano, vogliamo giustizia e verità" - Tempostretto

Il gruppo messinese ha appeso uno striscione davanti al Tribunale dei minori

MESSINA – Con lo striscione, posto la sera del 22 luglio ai cancelli del tribunale dei Minori di Messina, anche Comunità Militante si unisce alla protesta popolare che denuncia e chiede giustizia per gli orribili fatti di Bibbiano (RE), dove alcuni bambini venivano sottratti con l’inganno ai genitori naturali per essere dati in affidamento.

“Non spegneremo i riflettori su questa vicenda, anzi saremo i “Grilli

Parlanti” per l’opinione pubblica messinese. Di questo sistema siamo tutti potenziali vittime e non dobbiamo circoscriverlo solo al territorio

dell’Emilia Romagna. Chi tace e non si schiera è complice di questo disegno criminoso”.