La comunità Sant'Egidio deve lasciare i locali di Camaro, "si trovi una nuova sede" - Tempostretto

L'immobile sarà restituito ai proprietari. Il consigliere Gioveni chiede l'intervento dell'amministrazione

MESSINA – Il centro polifunzionale “Floribert” della comunità di Sant’Egidio, situato in via Gerobino Pilli a Camaro S. Paolo, dovrà chiudere i battenti dal prossimo 31 maggio. Il Tribunale di Messina ha infatti riaffidato ai proprietari l’immobile che lo ospita, confiscato anni fa. La problematica è stata segnalata dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Federico Basile, agli assessori competenti – Alessandra Calafiore (Politiche sociali) e Roberto Cicala (Patrimonio) – e al presidente della Patrimonio Spa, Maurizio Cacace.

Gioveni, pur non entrando nel merito “dell’insindacabile decisione giudiziaria”, esprime “amarezza e sconforto per centinaia di utenti fragili del territorio cittadino (famiglie indigenti, bambini in età scolare, anziani ecc.) che si vedranno privati di un importantissimo punto di riferimento non soltanto in un territorio peraltro a rischio come quello di Camaro S. Paolo, ma anche di altre zone periferiche della città dove il tasso di povertà e di disagio sociale è certamente alto”.

Nell’interrogazione vengono evidenziate le tante attività sociali della comunità di Sant’Egidio, a partire da “quella importante e meritoria della distribuzione dei pacchi della spesa a tantissime famiglie con un basso Isee”. Il centro svolge anche l’attività gratuita di doposcuola per tanti bambini denominata “la scuola della pace”, visite domiciliari agli anziani e il coinvolgimento degli stessi in attività di laboratorio.

“E’ fin troppo evidente – spiega Gioveni – che la chiusura di un centro divenuto ormai indispensabile per tante famiglie in difficoltà, non può certamente lasciare indifferenti le istituzioni tutte, certamente chiamate, quindi, a trovare delle soluzioni”. Il capogruppo di FdI in Consiglio chiede dunque al sindaco e agli assessori al ramo come intendano procedere per “venire incontro a questa importante realtà sociale” e se abbiano “giù individuato dei locali di proprietà comunale da assegnare alla comunità di Sant’Egidio”.

