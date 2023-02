La droga di Topo gigio e la coca su Sky, chi torna libero dopo l'operazione Impasse - Tempostretto

Indagini al capolinea sul sistema Cuscinà e il traffico di droga tra Calabria, Messina e Catania. Le scarcerazioni

MESSINA – Sono arrivati al capolinea gli accertamenti della Guardia di Finanza di Messina sfociati nel blitz anti droga battezzato Impasse. La lista degli indagati è lunga, ben 65 persone indagate a vario titolo di aver trafficato droga tra Catania, Messina e la Calabria, poi spacciata in città nel 2020. A capo del giro, secondo l’Accusa, i Cuscinà di Giostra che lo hanno portato avanti anche durante il lock down, sfruttando in qualche caso le ambulanze per aggirare i controlli.

Il pubblico ministero Francesco Massara, titolare delle indagini, ha siglato l’avviso di conclusione per tutti, confermando le accuse a base della operazione della Finanza. Adesso le persone coinvolte possono, tramite i loro avvocati, accedere a tutti gli atti dell’inchiesta, poi la Direzione distrettuale antimafia deciderà se e per chi chiedere il rinvio a giudizio.

Intanto il giudice per le indagini preliminari ha restituito la libertà ad alcuni degli arrestati. Ottengono i domiciliari quindi Giovanni Kevin Calarese, difeso dall’avvocato Antonio Langher, e Francesco Musolino, assistito dall’avvocato Salvatore Silvestro. Nelle scorse settimane, su istanza dei legali, altri personaggi coinvolti avevano ottenuto misure cautelari meno restrittive.

leggi qui Le intercettazioni