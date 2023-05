La festa dello sport a Bisconte con la III Municipalità - Tempostretto

Lo sport che unisce, mettendo insieme realtà differenti

MESSINA – Associazioni e attività per bambini con disabilità. Promozione sportiva e inclusività sociale. Una mattinata intensa per la prima giornata dello sport III Municipalità “Mata e Grifone”. Erano presenti anche gli ospiti dell’ex hotspot di Bisconte che hanno giocato a calcio e provato altri sport all’Ambiente Stadium di Bisconte.

Sottolinea il presidente Alessandro Caciotto: “Si è trattato di una festa dello sport in un bellissimo impianto, in via Polveriera, gestito dal Camaro. Un fiore all’occhiello della città e ringraziamo il presidente D’Arrigo per la disponibilità. Il Consiglio della III Municipalità ha promosso l’inziativa e le associazioni hanno aderito. In una zona difficile lo sport unisce, mettendo insieme realtà differenti”.