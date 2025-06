La Festa di Sant’Antonio a Messina: dalla Notte bianca al Carro Trionfale in processione

Ecco il programma di un evento religioso che richiama fedeli anche da fuori. Dal 12 al 15 giugno i momenti più attesi

MESSINA – Pellegrinaggi, processione e notte bianca. Torna la Festa di Sant’Antonio a Messina, con il clou 14 e 15 giugno. “Messina, custode di una storia millenaria e di antiche tradizioni religiose, rinnova ogni anno la sua profonda devozione per uno dei santi più amati al mondo: Sant’Antonio di Padova, il “Santo dei miracoli”. Migliaia di pellegrini — dalla provincia, da tutta la Sicilia, dalla vicina Calabria e da diverse regioni d’Italia — convergono nel cuore della città per sostare dinanzi alla miracolosa statua custodita da oltre un secolo nella Basilica di Sant’Antonio“, sottolinea il rettore della Basilica, padre Mario Magro, che organizza l’evento in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio del Comune di Messina. Impegnati in particolare gli assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli. E stamattina l’iniziativa è stata presentata a Palazzo Zanca.

Il 12 e il 13 giugno sono i giorni del grande pellegrinaggio. “La basilica vive un flusso ininterrotto di fedeli: dall’alba a tarda sera la folla rende omaggio al Taumaturgo. Mamme che accompagnano i figli vestiti con il saio francescano, uomini e donne che percorrono la navata in ginocchio o a piedi scalzi in segno di ringraziamento, e migliaia di panini benedetti distribuiti ai devoti sostano sul sagrato della chiesa”, racconta padre Magro.

Domenica 15 giugno la processione con il Carro Trionfale

La domenica successiva al 13 giugno, quest’anno 2025 si celebrerà domenica 15 giugno 2025, alle 19:30 si snoda per le vie cittadine la processione con il Carro Trionfale: un’imponente struttura alta circa sei metri che porta la statua del Santo su un grande mappamondo addobbato con centinaia di fiori. A spingerlo, tra canti e lacrime di gioia, ci sono fedeli in saio francescano, alcuni scalzi; attorno alla statua una decina di bambini in abito da marinaretto e i piccoli paggetti antoniani, simbolo della predilezione del Santo per i più piccoli e per gli orfani. Aprono il corteo le sacre reliquie racchiuse in un busto dorato, seguite da tanti devoti, ammalati e disabili che implorano la grazia per la salute.

L’attuale Carro Trionfale, costruito nel 1946, raccoglie l’eredità di un primo carro realizzato nel 1931. Questa tradizione, consolidatasi nel XX secolo grazie a Sant’Annibale Maria Di Francia — fondatore della Basilica-Santuario e degli Orfanotrofi Antoniani, il cui corpo incorrotto riposa nella cripta — ha diffuso anche la consuetudine del “Pane di Sant’Antonio”, nata a fine Ottocento e oggi presente in tutto il mondo: durante la festa, oltre 10.000 panini benedetti vengono offerti ai devoti.

A Messina la festa di Sant’Antonio è uno dei momenti di fede più sentiti e partecipati dell’intero mese di giugno, capace di richiamare folle di fedeli e turisti che, rapiti dalla pietà popolare, partecipano con commozione alla processione più straordinaria della città dello Stretto.

Il programma della notte bianca di Sant’Antonio

Nella notte che precede l’uscita del Carro trionfale di S. Antonio, sabato 14 giugno, si svolge la festosa Notte Bianca, dove artisti di strada, spettacoli musicali, eventi culturali ed artistici, sport e gastronomia allietano pellegrini e turisti che giungono in città per assistere ai solenni festeggiamenti.

La manifestazione giunta alla 12ªedizione, si svolgerà il 14 giugno 2025 dalle ore 20,00 alle ore 1,00 della notte. Si tratta di un evento culturale, di arte, musica e spettacolo di carattere aggregativo, che coinvolge cittadini e visitatori nell’ambito dei festeggiamenti.

La notte bianca vuol essere un momento di spettacolo e di fraternità tra famiglie, giovani, anziani, turisti e pellegrini, che affolleranno le vie attorno al Santuario per assistere alle oltre 20 manifestazioni tra spettacoli, giocolieri, artisti di strada, illusionisti, concerti, degustazioni, sport, sfilate di moda e infiorata. Una vera festa di popolo. Le varie vie e piazze del centro cittadino, piccole o grandi che siano, diventeranno dei piccoli palcoscenici urbani, piccoli teatri a cielo aperto. E’ una notte all’insegna della gioia e dell’aggregazione sociale e turistica.

La notte bianca sarà anche uno spettacolo itinerante con l’esibizione di bande musicali locali, e spettacoli di giovani che metteranno in scena la loro bravura e professionalità. All’interno della basilica santuario si terranno ben 5 concerti, con l’esibizione di alcuni giovani artisti del conservatorio Arcangelo Corelli e artisti già affermati che insceneranno concerti di musica classica e leggera, concerti per pianoforte, violino e voci e il giovane artista messinese Italobartolomeo Fucile, reduce dalla trasmissione di Rai Uno di The voice Kids. Numerose le visite guidate nel Museo del quartiere Avignone del 1878, al Crocifisso “di S. Antonio” di fine ‘400, alla Chiesa barocca dello Spirito Santo, al Santuario della Madonna del Carmine e alla Parrocchia di San Nicolò all’Arcivescovado, con eventi culturali e musicali.

Elegante la cornice della scalinata Zuccarello di largo Avignone, che sarà scelta per uno spettacolo di beneficienza per oltre tre ore, curato da Elena Donato e la Mensa di Sant’Antonio, con cantanti, artisti vari e il concerto dei Los Locos. Nella stessa scalinata sarà conferito il I° Premio “Sant’Antonio e Sant’Annibale”, dedicato alla solidarietà, carità e fratellanza universale, al medico chirurgo Enrico Gringeri, originario di Messina, oggi professore associato di Chirurgia generale presso l’Università di Padova, e figura di rilievo internazionale nel campo della chirurgia epatobiliare e dei trapianti di fegato. Lungo le strade pedonalizzate, artisti di strada dell’Associazione catanese Onarts, artigianato vario ed una splendida infiorata, a cura dei mosaicisti di Camaro, realizzati trucioli colorati e sale di varie dimensioni.

Inoltre in Piazza Annibale Di Francia Spettacolo per tre ore di fila curato interamente da Teresa Impollonia, con cantanti, ballerini della città e il concerto della cantante costaricana Cecilia Gayle.

In piazza Lo Sardo (ex del Popolo) Kermesse di musica e danza a cura di Patrizia Alessandro ALESSANDRO, con Scuole di danza di Messina e provincia. Seguiranno mostre di auto e bus storici, DJ set su un pulman dell’ATM, musica dal vivo nei bar della Cesare Battisti e Bande musicali in concerto.

Infine il grande spettacolo lumino musicale delle luminarie artistiche sulla Via S. Cecilia che saranno animate al ritmo di musica e luci. Spettacoli delle Comunità etniche Srilankese e Filippina della città.

La notte di S. Antonio è un evento che riscuote annualmente un grande successo di pubblico e di bellezza artistica, che per una notte fa diventare la basilica santuario di S. Antonio e le vie limitrofe alla basilica, cuore pulsante dell’intera città di Messina.

Per informazioni rivolgersi a Basilica S. Antonio tel. 090/669705.

EVENTI NOTTE BIANCA PER SANT’ANTONIO

14 GIUGNO 2025

20,00 – 1,00

Basilica Santuario S. Antonio

Ore 20 – 24 Apertura straordinaria dei Musei della Basilica e del Quartiere Avignone 1878.

CONCERTI in Basilica:

Ore 20.00 Concerto del Corelli Trombone Quartet, BARTOLO ISMAELE FAZIO, SILVIA MARTORANA, ANTONIO PROCHILO e GIUSEPPE RUGGERI

Ore 21.15 Concerto di SERGIO TOTARO pianista e clarinettista, BONANNO DANIELA Soprano, del Conservatorio Corelli di Messina

Ore 22.00 Concerto del tenore DAVIDE BENIGNO accompagnato al pianoforte

Ore 22.30 Esibizione del giovane artista messinese ITALOBARTOLOMEO

FUCILE, reduce dalla trasmissione di Rai Uno The Voice Kids,

Ore 23.00 Concerto del maestro PIERO BLANCA al pianoforte

Ore 23.45 Concerto della pianista STEFANIA LA MANNA, i Tre Preludi di

Georg Gershwin

Cortile Antoniano, Mostra fotografica sulla PROCESSIONE DI S. ANTONIO nei 118 anni di storia

Chiesa e chiostro dello Spirito Santo

Ore 21.00 Concerto del Coro “Exsultate Jubilate” diretto da Nazareno De

Benedetto

ore 21,45 – 23,30 Visite guidate al Chiostro del 1100 e Museo

Santuario Madonna del Carmine

Ore 20 – 24 Apertura straordinaria della Chiesa, Biblioteca e Campanile

Parrocchia S. Nicolò all’Arcivescovado, apertura sino alle ore 24

“Segmenti”. Esposizione di quadri.

Opere di Simona Maria Francesca Abate. Ore 20 intervista alla pittrice

“Scorci e squarci”. Galleria fotografica.

Scatti di Elia Turiaco. Ore 21 intervista al fotografo

Interventi musicali

Largo Avignone e Scalinata

Ore 21.15 Gran Galà della Notte Bianca per oltre 3 ore di spettacolo

DAVIDE BENIGNO, tenore.

MARIASTELLA GENOVESE, cantante

RICCARDO PIRRONE, cantante

DILETTA ALIBRANDI, cantante

VITO LO DUCA (NEROZERO), cantante

GUSTAVO LAMPI, cantante

Spettacolo musicale di musica latino-americana dei LOS LOCOS

Presentatore: JOSE’ VILLARI; PAOLO CARDILE, fiorista

Piazza Annibale M. Di Francia

Ore 21.15 Spettacolo New Music art, presenta TERESA IMPOLLONIA.

Esibizioni di ballo a cura di ASD FANTASY DANCE.

MARIA CAROLA GIARDINA, cantante,

MANUEL D’ANGELO, cantante

SAMUEL AGRILLO, cantante

ROSARIO MAGAZZU’, cantante

Band in concerto: BLACKOUT.

Concerto della cantante costaricana CECILIA GAYLE

Piazza Lo Sardo (ex del Popolo)

Ore 21.15 Spettacolo a cura di LILLO e PATRIZIA ALESSANDRO, Musica e Danza per oltre 3 ore di spettacolo. CDR MUSIC ACCADEMIA DI CANTO di Italiano e Trifirò

Scuole di Danza: CORAZON LATINO, GLOBAL FITNESS, TEAM DI ZUMBA SUENO DE BAILAR, MAMBO Y SON, TEAM DIABLO, SINE MASTER, BAILE DE CORAZON, NEW SMILE ART, HAPPY DANCING, A51, CUBAN DANCE 35, MAMBO DANCE STUDIO, F.G. DANCE, BAILA CONMIGO, SOLJEY, CARIOCA

Via Cesare Battisti e Via Antonio Martino

Ore 21.15 – 00.30 Artisti di Strada:

SPETTACOLO CIRCENSE SU TRAPEZIO DI RICCARDO

STRANO.

TRAMPOLIERI MUSICISTI ITINERANTI.

SHOW “LULA TRIBAL” ARTISTI DEL FUOCO.

SUPER EROI IN STRADA, figuranti che passeggiano.

Musica dal vivo nei Bar:

La Perla Nera esibizione band MOKANTA STAR, ore 21,30spettacolo del

fuoco

Casa dello Studente,esibizione della Band JUST IN TIME, ore 22,00

secondo spettacolo del fuoco

Bar Avignone, William Coffe e La Lumachina.

Mostra del bus storico di Rosaria Giorgianni.

Esposizione di artigiani locali, Hobbisti.

Musica con DJ set su pulman dell’ATM.

Via Aurelio Saffi

Ore 21.15 – 00.30 Musica e Danza della “FILIPINO CATHOLIC COMMUNITY

di Messina”

Via Nino Bixio

Ore 15 – 24 Mosaici artistici in strada a cura dell’ASSOCIAZIONE PARADISEA di Camaro Superiore.

Via S. Cecilia

Ore 21.00 – 22.30 – 23.45 – 00,45 Spettacolo Lumino-musicale delle

luminarie artistiche di GIUSEPPE LO FARO di Catania.

Bande Musicali in concerto: “S. CECILIA” di Santo Stefano Medio e “GIUSEPPE VERDI” di Faro Superiore.

Musica dal vivo Band “GIOVANI ROG”, vicino al Bar “Baretto”.

Via S. Cecilia alta

STREET FOOD, nei giorni 13, 14 e 15 giugno, ore 10 – 24

Via Antonio Martino

Ore 21.30 Musica e Danza della COMUNITA’ SRILANKESE della città