I Los Locos, Cecilia Gayle, hobbisti, arte e spettacoli: torna la notte bianca per Sant’Antonio

L'appuntamento il 14 giugno dalle 20 in poi con band e spettacoli, mostre e artigianato. Il 15 il duo comico Toti e Totino

MESSINA – Torna come ogni anno la notte bianca per Sant’Antonio, appuntamento ormai consolidato all’interno del ricco programma in onore di Sant’Antonio da Padova che sarà festeggiato nell’omonima Basilica. Il 14 giugno dalle 20 all’1 ci saranno spettacoli di ogni tipo in alcune vie del centro città: S. Cecilia, Cesare Battisti, Largo Avignone, Aurelio Saffi, Nino Bixio, piazza Annibale Di Francia, Antonino Martino. Se n’è parlato durante la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti.

Gli spettacoli coinvolgeranno le bande musicali con la consueta sfilata, ma anche diverse band come i Blackout, Mokana e Just in Time. Il duo Los Locos e la cantante costaricana Cecilia Gayle saranno i due punti forti della notte bianca, arricchita da mostre fotografiche, artigianato, hobbisti, degustazioni, artisti di strada e molto altro. Il 15 giugno, invece, tra i tanti appuntamenti è lo show comico di Toti e Totino ad arricchire la giornata.