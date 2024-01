La Fiera delle scienze, delle arti e della lingua

La presenta il liceo "Seguenza" al Palacultura "Antonello" di Messina, nell'ambito dei festeggiamenti del centenario. Redazionale

Redazion ale. MESSINA – “100 Anni. Infinite Storie”. È il giusto titolo per una serie di eventi che celebreranno l’Anniversario del Centenario del Liceo Seguenza, un gigante della città di Messina che ha segnato un secolo di scuola, cultura e successi dall’Ottobre 1924 all’Ottobre 2024. Un’ istituzione storica che ha formato e guidato migliaia di studenti di cui molti hanno raggiunto traguardi ragguardevoli e che ancora oggi continua la sua missione sul territorio. Proprio nell’ambito dei festeggiamenti del suo Centenario, Giovedì 18 e venerdì 19 Gennaio 2024, il Liceo, con il patrocinio del Comune di Messina, presenta la “Fiera delle scienze, delle arti e delle lingue” che si svolgerà nel foyer del Palacultura “Antonello”.

Nel corso delle due giornate, all’interno degli spazi allestiti, studenti e docenti del Liceo incontreranno la città, portando fuori dalle mura scolastiche storie, esperienze, esperimenti ed attività laboratoriali aperte alla partecipazione dei visitatori.



Proprio come Giuseppe Seguenza, scienziato ottocentesco di grande fama e generosità a cui la scuola è intitolata, gli studenti porteranno la loro passione per la scienza, le arti e le lingue, fuori dai luoghi quotidiani di studio, a contatto con il territorio, offrendo a chiunque deciderà di visitare la fiera, la possibilità di partecipare ai laboratori.

Gli spazi della fiera saranno dedicati alla Matematica, alla Fisica, alla Chimica, ma anche all’arte del Disegno, della Pittura, della Fotografia e del Video, nonché alle esperienze legate alle Lingue Straniere.

Esperimenti scientifici di laboratorio, fotografia digitale, animazione e montaggio video, progettazione computerizzata, giochi con le lingue straniere e tanto altro, saranno disponibili grazie all’impegno degli

studenti che guidati dai loro docenti porteranno i visitatori sempre più vicini al mondo della scuola ed alle sue attività.

Parte della fiera sarà dedicata all’esposizione di antichi strumenti e materiali didattici della collezione storica del liceo, ma anche a dipinti, disegni, fotografie e pannelli illustrativi frutto del lavoro degli studenti.

L’evento sarà un’ottima occasione per incontrare il mondo della scuola, conoscere il Liceo Seguenza attraverso l’operato dei suoi studenti e dei suoi professori, “frequentare” per qualche ora la passione e

l’entusiasmo degli alunni di oggi.

La manifestazione viene presentata ufficialmente mercoledì 17 gennaio alle ore 10.00, presso la Sala “Falcone e Borsellino” di Palazzo Zanca, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della Serata della Cultura “Vieni a Palazzo” organizzata dal Comune di Messina – Assessorato alla Cultura che si svolgerà proprio venerdì pomeriggio al Palazzo della Cultura la cui locandina è frutto della creatività studenti del Liceo Seguenza.

Come questo, altri eventi hanno preceduto ed altri seguiranno fino ad una serata di gala ad Ottobre 2024, che segnerà la chiusura delle celebrazioni di questo compleanno speciale.