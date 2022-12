La Galleria dell'Inps impreziosita dalla "Sacra Famiglia" degli studenti del Seguenza - Tempostretto

Per esaudire la richiesta dell’assessore Caruso e del direttore dell’Inps, è stata realizzata a grandezza naturale, prendendo spunto dall' "Adorazione dei Pastori" di Caravaggio, esposta nel Museo regionale

MESSINA – Gli studenti del liceo artistico audiovisivo e multimediale del Seguenza hanno realizzato, così come fatto lo scorso anno, una “Sacra famiglia” per impreziosire la Galleria Inps in occasione della Celebrazione delle festività natalizie. Per esaudire la richiesta pervenuta dall’assessore Enzo Caruso e dal direttore dell’Inps, quest’anno la scelta è stata quella di realizzarla a grandezza naturale, così gli studenti si sono ispirati all’ “Adorazione dei Pastori” di Caravaggio, esposta nel Museo regionale. Per sottolineare ancora una volta il forte messaggio di pace e rinascita, le sculture di Maria e Giuseppe portano il volto di una studentessa messinese e di uno studente di origini africane del liceo. E’ la dimostrazione concreta che la scuola come le tradizioni possono e devono ancora una volta unire, eliminare le disuguaglianze e portare un messaggio di speranza. La Natività è stata inaugurata ieri.