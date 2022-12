"La geriatria tra luoghi di cura e bisogni di prossimità", seminario a Patti - Tempostretto

Specialisti e professionisti a confronto il 16 e 17 dicembre

PATTI – Venerdì 16 e sabato 17 dicembre si terrà a Patti (all’Hotel La Playa) il 6° “Seminario Mediterraneo Geriatria” divenuto nel corso degli anni un appuntamento scientifico nazionale che ha messo e mette a confronto geriatri di area universitaria-ospedaliera-territoriale con professionisti specialisti di aree mediche diverse ma anche con professionisti di aree non mediche. Il direttore scientifico del Seminario Mediterraneo Geriatria è il prof. Ferdinando D’Amico, direttore della Uoc di Geriatria-Lungodegenza del presidio ospedialiero di Patti, che con la condivisione di tutti i geriatri della Rete Assistenziale Geriatrica della Asp di Messina ha deciso di assegnare al Seminario di quest’anno il titolo: “La geriatria tra luoghi di cura e bisogni di prossimità”, considerando che la presa in carico della persona anziana è un processo preciso da gestire attraverso forme di continuità professionale da casa a ospedale.

Gli obiettivi dei tanti simposi sono che, in base al profilo reale di bisogno, in sinergia completa con la famiglia, nel contesto di luoghi di cura per la fragilità progettati per i bisogni della persona anziana, si avverta la necessità di un Servizio Sanitario efficace dai servizi di rete per la salute ai servizi di prossimità alla persona.

La geriatria tra Scilla e Cariddi

Il 17 dicembre nella stessa sede è organizzato in modo parallelo il Congresso della Società Italiana Geriatria Ospedale Territorio – Sigot Sicilia 2022, della quale Ferdinando D’Amico è presidente regionale, che permetterà il confronto tra i geriatri di tutti i luoghi di cura della Regione Sicilia. Il titolo, “La Geriatria tra Scilla e Cariddi”, rappresenta l’obiettivo del Congresso che intende precisare il compito delle istituzioni a sostenere, superando le emergenze sanitarie attuali, un processo reale di integrazione dei sistemi di cura esistenti e dei luoghi di cura previsti nel Pnrr per i pazienti anziani non autosufficienti attraverso una unificazione dei percorsi operativi con una applicazione adeguata della ripartizione dei costi tra famiglia e Sistema sanitario per garantire sostenibilità con efficacia.