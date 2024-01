La giocata da 100mila euro alle 17 del 17 gennaio. A Furci è caccia al vincitore

Il titolare Giovanni Giuffré: "Il fortunato? La cifra è alta e la riscossione non transita da noi. Mi auguro sia qualcuno che ne ha bisogno"

A Furci Siculo è caccia al fortunato che giocando 5 euro al 10 e Lotto, con un 9 Doppio Oro, ha centrato una vincita di 100mila euro. Nel paesino jonico non si parla d’altro. La ricevitoria baciata dalla dea bendata è quella di Giovanni Giuffré, lungo la Statale 114. Questa mattina hanno fatto capolino tanti curiosi, per congratularsi e per cercare di capire chi fosse il “fortunato”. Giovanni ci accoglie sorridente, con al fianco l’addetta alle vendite, Sara: “Sono davvero felice della vincita nella mia ricevitoria. Ma non ho idea chi sia stato a centrarla anche perché la vincita non transita da noi, l’importo è alto e per riscuoterla bisogna andare direttamente in banca”.

La vincita, per gli amanti della cabala, è avvenuta alle 17 del 17 gennaio. La giocata fortunata, da 5 euro, è stata realizzata con la modalità frequente, quella che si gioca ogni cinque minuti. “Il giorno successivo, giovedì – spiega Giovanni – intorno alle 11 mi ha chiamato il responsabile di zona del gioco per comunicarmi la vincita. Il 19 l’ufficialità e voi di Tempostretto siete stati i primi a contattarmi per la conferma, che di fatto avevate già”.

“Adesso – fa eco Sara – è scattata la caccia al vincitore…”. Il paese è piccolo, la gente mormora. Si fanno delle ipotesi. Ma nessuna conferma. “Spero solo – taglia corto Giovanni – che a vincere sia stato qualcuno che ne abbia bisogno. E’ la cifra più alta vinta nella mia ricevitoria. La seconda vincita più alta a livello nazionale dall’inizio dell’anno. La prima è quella da un milione di euro di Carate Brianza (Monza-Brianza). L’ultima vincita nella mia ricevitoria – conclude – risale allo scorso 15 giugno ed ammontava a 10mila euro”.